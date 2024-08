Joyn

Paartherapie am Lost Beach - In der neuen Staffel der Joyn Reality-Show "Good Luck Guys" geht es nicht nur ums Überleben

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ex on the Beach? Prominent getrennt? Nein! Good Luck Guys! In der Reality-Show wird das Survival Adventure zur Paartherapie .Ab Donnerstag, 22. August 2024, stellen sich Jana-Maria Herz und Umut Tekin in der zweiten Staffel "Good Luck Guys" als unfreiwilliges Dreamteam den Herausforderungen des Lost Beach. "Ich will nicht mit ihm sprechen. Ich habe gar keinen Bock auf ihn. Ich will nichts mit diesem Mann zu tun haben" erklärt Jana Maria bei der ersten Begegnung mit ihrem Ex deutlich. Auch (Ex-) Team Partner Umut zeigt sich wenig begeistert: "Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass SIE um die Ecke kommt.... Die Ex. Ich hätte mir auf jeden Fall einen anderen Teampartner gewünscht." Inmitten tropischer Hitze und herausfordernder Aufgaben müssen die beiden ihre Differenzen beiseitelegen und als Team funktionieren. Schafft es das Paar die alten Wunden zu heilen und gemeinsam die Challenges am Lost Beach zu meistern? Wir sagen: Good Luck Guys.

Diese Teams ziehen zum Start am Lost Beach ein:

Team rosa: Vanessa & Jenny Grassl (22) und Flocke (25)

und Flocke (25) Team blau: Sabrina Wlk (26) und Eric Sindermann (35)

und Eric Sindermann (35) Team grün: Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26)

(31) und Umut Tekin (26) Team gelb: Liliana Maxwell (23) und Aaron Königs (29)

und Aaron Königs (29) Team rot: Valentina Principessa (35) und Ehrenmannrius (24)

"Good Luck Guys", ein Joyn Original - die zweite Staffel ab Donnerstag, 22. August 2024 kostenlos auf Joyn

"Good Luck Guys" eine Produktion von Good Times Fernsehproduktions-GmbH.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell