Joyn

Beim ersten Mal tats weh, beim zweiten Mal tuts noch weher! Drehstart der zweiten Staffel "INTIMATE." mit und von den kleinen Brüdern

Bild-Infos

Download

München (ots)

Dämlich liebenswürdig und oft bis zur Schmerzgrenze peinlich. Joyn startet die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der erfolgreichen Impro-Comedy-Serie "INTIMATE." in Hamburg. Fans können sich ab Frühjahr 2025 auf acht neue Folgen aus dem Leben der Chaoten-Freunde Bruno Alexander, Emil & Oskar Belton, Leo Fuchs und Max Mattis freuen.

Thomas Münzner, Programmchef Joyn: "Comedy-Serien lieben unsere Zuschauer:innen auf Joyn - und genau deshalb freuen wir uns sehr auf die zweite Runde "INTIMATE." im kommenden Jahr. Und mit den Jungs von 'Kleine Brüder' als Produzenten haben wir absolute Genre-Experten an der Seite."

Das passiert in "INTIMATE." Staffel 2:

Die fünf Freunde Emil, Oskar, Bruno, Leo und Max strugglen weiterhin zwischen jung bleiben und erwachsen werden. In ihrem Alltag wollen sie zwar alles richtig machen, aber scheitern irgendwie immer wieder. Während Oskar und Bruno ihre Schauspielkarriere fast in den Sand setzten, dank falscher Vorstellungen und Entscheidungen, kämpfen Leo, Emil und Max vor allem mit ihrem Liebesleben. Irgendwie weiß keiner so richtig, wie's gehen soll. Ist eine monogame 2er-Beziehung wirklich so langweilig, wie es Max' Freundin Isabella suggeriert? Stehen Frauen wirklich nur auf Alpha-Typen und ist Emil einfach noch viel zu kindisch? Und wie kann Leo seinem Ex-Freund Florre klar machen, dass er ihn zurückhaben will, nur ihn, sonst keinen?

"INTIMATE.", ein Joyn Original - die zweite Staffel ab Frühjahr 2025 exklusiv auf Joyn

"INTIMATE." wird im Auftrag der Seven.One Entertainment Group von Kleine Brüder produziert.

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell