Weitere Bewohner, exklusive Einblicke, 24/7 live: "Promi Big Brother" startet den Countdown für die neue Staffel am Freitag, 4. Oktober 2024 live auf Joyn

Von Anfang an live dabei: Auf Joyn verpassen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr nichts von "Promi Big Brother". Mit dem Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner startet am Samstag, 5. Oktober 2024, ab 15:00 Uhr, der 24-stündige Livestream auf Joyn. Diese Einblicke bietet kein anderes Reality-Format: Rund um die Uhr können Fans zwei Wochen lang jederzeit live auf dem Channel "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" dabei sein.

Die ersten Einblicke gibt Big Brother schon einen Tag davor: In "Promi Big Brother - Der Countdown" werden wenige Stunden vor dem Einzug die letzten Geheimnisse der diesjährigen Staffel live aus dem Container enthüllt und weitere Bewohner:innen verkündet - am Freitag, 4. Oktober 2024, um 11:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream auf Joyn.

Über die Joyn Smartphone-App können Fans ab sofort ihre Fragen rund um "Promi Big Brother" einreichen, die in der Countdown-Show beantwortet werden.

In SAT.1 startet "Promi Big Brother" am Montag, 7. Oktober 2024, live um 20:15 Uhr. In der Startshow präsentieren Marlene Lufen und Jochen Schropp die ersten Geschehnisse aus dem Container.

Während "Promi Big Brother - Der Countdown" besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis Mittwoch, 2. Oktober 2024 um 16:00 Uhr unter sat1.de/promibbcountdown an.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - Der Countdown" - Freitag, 4. Oktober 2024, um 11:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" ab 7. Oktober 2024, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

