Lidl

"Unser Brot" von Lidl als beste Eigenmarke in Deutschland ausgezeichnet

Frische Backwaren der Lidl-Backstation überzeugen in den Kategorien Qualität, Preis-Leistung und Kundenvertrauen

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Saftiges Brot, knusprige Brötchen, süße Stückchen oder herzhafte Snacks - bereits zum dritten Mal in Folge schneidet "Unser Brot" von Lidl als beste Eigenmarke in der Studie "Deutschlands BESTE Marken 2024" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) ab. Die Backwaren der Lidl-Backstation belegen in den Kategorien "Qualität", "Preis-Leistung" sowie "Kundenvertrauen" jeweils den ersten Platz von insgesamt sechs untersuchten Marken.

Große Auswahl, hohe Qualität - täglich frisch

In allen über 3.250 Filialen bietet Lidl unter der Eigenmarke "Unser Brot" rund 50 mehrmals täglich frisch gebackene Produkte an, darunter Bioland-Brot und -brötchen sowie regionale Spezialitäten wie zum Beispiel Franzbrötchen, Milchbrötchen oder Quarktaschen. Die Backwaren stammen weitestgehend aus deutscher Produktion, die traditionelles Bäckerhandwerk mit modernen Herstellungsmethoden verbindet.

Über die Studie

Im April 2024 hat die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) in ihrer Studie "Deutschlands BESTE Marken 2024" untersucht, wie zufrieden Kunden mit den Eigenmarken des Lebensmitteleinzelhandels sind. Insgesamt wurden 2.459 Interviews zu 296 bewerteten Eigenmarken aus unterschiedlichen Produktgruppen und Kategorien geführt. In der Auswertung wurden Marken berücksichtigt, für die mindestens 100 Bewertungen (Toleranz ± 10 %) abgegeben wurden; in einzelnen Kategorien kann die Anzahl darunter liegen.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell