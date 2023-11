Joyn

Joyn und Philips erweitern ihre Partnerschaft: Die App der Streaming-Plattform wird auf noch mehr Philips Smart TVs verfügbar sein

Die Streaming-Plattform Joyn und TP Vision - das Unternehmen, das für Produktion, Marketing und Vertrieb von Fernsehgeräten der Marke Philips verantwortlich ist - erweitern ihre erfolgreiche Distributionspartnerschaft durch eine neue strategische Kooperation.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Verfügbarkeit der Joyn Streaming App ab sofort auf Philips TV-Geräte ab dem Modelljahr 2022 ausgeweitet, die mit dem selbst entwickelten und kürzlich verbesserten Smart TV OS des Unternehmens ausgestattet sind. Die App ist bereits seit 2019 auf Philips-Geräten mit Android TV OS verfügbar.

Die Joyn Streaming-App wird in Kürze auch auf älteren Philips TV-Modellen verfügbar sein: ausgewählte Geräte ab 2020, mit dem verbesserten Smart TV OS, erhalten optionalen Zugang über ein Over-the-Air-Update.

Außerdem werden Philips TV-Nutzer*innen in Deutschland dank einer neuen Fernbedienung mit integriertem Joyn Knopf, die für ausgewählte Philips TV-Geräten aus dem Jahr 2024 verfügbar sein wird, bald einen einfacheren Zugang zur Joyn App haben.

Die erweiterte Partnerschaft wird zunächst in Deutschland umgesetzt und soll später auf Österreich ausgedehnt werden.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:

Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

Über TP Vision

TP Vision Europe B.V. ("TP Vision") ist in den Niederlanden registriert und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. TP Vision ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von TPV Technology Limited ("TPV"), einem der weltweit führenden Monitor- und TV-Hersteller. TP Vision ist ein führender Anbieter von Unterhaltungselektronik in den Bereichen TV und Audio-Entertainment. TP Vision konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Fernsehgeräten der Marke Philips (Europa, Naher Osten, Südamerika, Indien und ausgewählte Länder im asiatisch-pazifischen Raum) und von Audioprodukten der Marke Philips (weltweit) unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. "Wir kombinieren die starke Marke Philips mit unserer Kompetenz in der Produktentwicklung und im Design, unserer operativen Exzellenz und der Branchenpräsenz von TPV. Wir glauben an die Entwicklung von Produkten, die den Verbrauchern ein hervorragendes Audio- und visuelles Erlebnis bieten."

