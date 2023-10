Joyn

Boah, krass! Erkan & Stefan ziehen ins "Forsthaus Rampensau Germany"

Der neue Reality-Hit startet am 8. Dezember bei Joyn PLUS+

Reality-Show-Premiere für John Friedmann und Florian Simbeck: Die als Kult-Comedy-Duo Erkan und Stefan bekannten Comedians nehmen am neuen Reality-Hit "Forsthaus Rampensau Germany" teil. Mit dem Showstart am 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+ sind die beiden erstmals im Reality-TV zu sehen. Gemeinsam mit Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren und ihrem Lebenspartner Philipp Bender, den Models Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj sowie sechs weiteren Promi-Paaren bringen sie dann die Idylle in den österreichischen Bergen gewaltig ins Wanken.

"Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre. Doch die Neugierde hat gesiegt. Wir freuen uns auf gute Laune, Humor und Esprit im #ForsthausRampensau - das ist das, was uns Freude macht", sagen John und Florian, geben aber schmunzelnd ihren Bammel vor dem Zusammenleben mit 16 fremden Reality-TV-Rampensäuen in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe preis: "Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen."

Doch wie schlagen sie sich selbst im täglichen Wettkampf amüsant-infantiler Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit? Und wie kommen die Reality-TV-Neulinge mit der ständigen Kamerabeobachtung klar?

Das ist "Forsthaus Rampensau Germany":

Die erfolgreiche, erste Reality-Show aus Österreich: "Forsthaus Rampensau" feierte schon mit der ersten Staffel beim österreichischen Sender ATV Rekordwerte. Und auch online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert "Forsthaus Rampensau" Video Views im Millionenbereich. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH.

"Forsthaus Rampensau Germany" - sieben Folgen ab 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+

