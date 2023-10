Joyn

Trymacs, Sidney, LetsHugo und Dilara machen sich warm für das Leichtathletik-Event des Jahres - die "Bundesstreamerspiele" am 8. Oktober 2023 um 16 Uhr live und kostenlos auf Joyn

München (ots)

Siegertreppchen oder Teilnehmerurkunde? Die Team Kapitän*innen Trymacs (2.250.000 Abonnent*innen auf YouTube), Sidney (891.400 Abonnent*innen bei Twitch), LetsHugo (325.000 Abonnent*innen auf YouTube) und Dilara (220.251 Abonnent*innen bei Twitch) stehen in den Startlöchern für die "Bundesstreamerspiele" am 8. Oktober 2023 um 16 Uhr live auf Joyn. Die Disziplinen: Sprint, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen sowie ein Staffellauf als alles entscheidenden finale Prüfung. Vor den Einzeldisziplinen werden die Teams gewählt. Insgesamt 20 weitere Creator*innen haben sich als Leichtathlet*innen der Bundesstreamerspiele qualifiziert: Aditotoro (253.000 Abonnent*innen auf YouTube), Chefstrobel (609.300 Abonnent*innen auf Twitch), Starletnova (250.000 Abonnent*innen auf Twitch), Noah Zett (194.592 Abonnent*innen auf Twitch), Zarbex (44.900 Abonnent*innen auf Twitch), Breitenberg (181.000 Abonnent*innen auf Twitch), Ronny Berger (107.200 Abonnent*innen auf Twitch), TheFranklin (338.000 Abonnent*innen auf YouTube), Flying Uwe (1.370.000 Abonnent*innen auf YouTube), Kuba (228.500 Abonnent*innen auf Twitch), Otto Bulletproof (537.000 Abonnent*innen auf YouTube), Rumathra (278.000 Abonnent*innen auf YouTube), Bigspin (439.659 Abonnent*innen auf Twitch), MerlePerle (42.700 Abonnent*innen auf Twitch), Nici Stemmler (171.000 Abonnent*innen auf YouTube), Emily Furz (34.100 Abonnent*innen auf Twitch), xFibii (639.600 Abonnent*innen auf Twitch), Jan Schlappen (40.900 Abonnent*innen auf YouTube), Dave (1.010.000 Abonnent*innen auf YouTube) und xHankyy (295.500 Abonnent*innen auf Twitch). Das Moderationsduo Steven Gaetjen und Leichtathletin und Influencerin Alica Schmidt sorgen für Ordnung und Fairplay in der Halle. Kommentator Robby Hunke führt die Zuschauer*innen durch die Spiele. Welches Team hat den längeren Atem und wer erhählt nur die Teilnehmerurkunde?

Auf die Plätze, fertig, los: Joyn zeigt das sportliche Live-Event, die "Bundesstreamerspiele", am 8. Oktober 2023 ab 16 Uhr kostenlos und exklusiv. Das gesamte Event gibt es nach Ausstrahlung kostenlos auf Joyn in der Mediathek. Produziert werden die "Bundesstreamerspiele" von Media Total exklusiv für Joyn.

