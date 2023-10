Joyn

Premiere für Reality-Star Calvin Kleinen: Erstmalig zeigt er ernste Absichten - in seiner ersten eigenen Reality-Doku "Calvin am Goldstrand" ab 6. Oktober 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Vom Showman zum Businessman in Badeshorts: Viele große Start-up-Ideen entstehen in Garagen, die Geschäftsidee von Calvin Kleinen in seinem Kinderzimmer im Haus seiner Mutter. Der Reality-Star aus dem Rheinland meint es ernst: Er will sich endlich seinen großen Traum erfüllen und ein eigenes Party-Promoter-Business in Bulgarien aufbauen. Joyn begleitet ihn exklusiv auf seiner Reise - in der neuen Reality-Doku "Calvin am Goldstrand" ab 6. Oktober 2023 immer freitags auf Joyn.

Calvin Kleinen: "Das Promoter-Business gibt mir so viel, deswegen will ich das auf jeden Fall machen und am Goldstrand war ich noch nie. Mein Plan ist es, ein Promoter-Team auf die Beine zu stellen und ein bisschen Welle am Goldstrand zu machen."

Vor seiner TV-Karriere sammelte Calvin als Party Promoter zwei Jahre lang Erfahrung am Sonnenstrand, jetzt nimmt er die Sommersaison 2023 am Goldstrand ins Visier. Unter seinen Reality-TV-Kontakten findet Calvin viel Potential für sein Promotion-Team. Wer sagt zu - Chris Broy, Maria Bell oder Bruder Marvin? Doch ist das so eine gute Idee, mit dem eigenen Bruder geschäftlich zusammenzuarbeiten? Wie zuverlässig wird Marvin seinen Bruder Calvin unterstützen? An der Schwarzmeerküste gibt es einige Hürden zu meistern: Statt einem Fünf-Sterne-Luxus-Hotel erwartet das Team böse Überraschungen in ihrer Unterkunft. Und der goldene Strand hält einige Versuchungen bereit. Wer schafft es, letztendlich Tickets zu verkaufen und sich an das Knutsch- und Bummsverbot zu halten?

Joyn zeigt ab 6. Oktober 2023 wöchentlich zwei neue Folgen "Calvin am Goldstrand" kostenlos. Jeden Freitag erscheinen zwei weitere der insgesamt zehn Episoden auf Joyn. Eine Preview gibt es exklusiv bei Joyn PLUS+. Produziert wird "Calvin am Goldstrand" von der CHEERIO Entertainment GmbH exklusiv für Joyn.

