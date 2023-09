Joyn

Miträtseln, Buzzern und Abstimmen! Joyn bietet ab sofort unterhaltsame Interaktionsmöglichkeiten für Nutzer*innen

München (ots)

Bei Joyn sind die Nutzer*innen ab sofort nicht mehr nur stille Zuschauer*innen, sondern können aktiv mitraten, abstimmen und sogar besondere Gewinne absahnen. Durch neue interaktive Funktionen in der Joyn App auf iOS- und AOS-Geräten werden Publikumslieblinge wie "The Voice of Germany" oder "Galileo" spielerisch erlebbar. Zum Start der Interaktions-Features bietet die Streaming-Plattform auch für die Sendungen "The Voice Rap by CUPRA" und "Zervakis & Opdenhövel. Live." Möglichkeiten zum Mitmachen.

Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn: "Auf unserem Weg, Joyn zur frei zugänglichen Lifestyle- und Entertainment-Marke Nummer 1 für die ganze Familie im deutschsprachigen Raum zu etablieren, spielt auch das Thema Interaktion eine wichtige Rolle. Durch die aktive und spielerische Teilhabe unserer Nutzer*innen an beliebten Formaten, machen wir unseren Content erlebbar und bieten mit unserem Produkt, auch während einer Second-Screen-Nutzung, spannende Entertainment-Möglichkeiten."

Die Interaktionsmöglichkeiten werden sukzessive in Deutschland ausgerollt und für weitere Formate ausgebaut. Schon jetzt können beispielsweise Fans von "The Voice of Germany" und "The Voice Rap by CUPRA" im Buzzer Battle raten, wie viele Buzzer die Kandidat*innen bekommen. Nutzer*innen der Joyn App können dabei über ihr Mobilgerät vor jeder "The Voice"-Sendung bei drei Talenten mitraten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Diejenigen, die am Ende der Blind Auditions mehr als 20 Punkte erreichen, haben die Chance Tickets für das "The Voice of Germany"-Finale zu gewinnen.

Für das Wissensformat "Galileo" und das Infotainment-Programm "Zervakis & Opdenhövel. Live." ist ab sofort eine aktive Teilhabe über die Joyn App möglich. So können Nutzer*innen Umfragen beantworten, die in der Sendung integriert werden, und gleichzeitig spielerisch mehr Informationen zu Themen erlangen.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

