Abenteuer für Reality-Stars, fliegende Fäuste bei Streamer*innen und eine neue Staffel "Promi Big Brother"- die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Eine kühle Brise, bunt gefärbte Wälder und die Tage werden kürzer. Während die Natur sich auf den Winter vorbereitet, erstrahlen die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+ in bunter Vielfalt.

"Good Luck Guys", das neue Reality-Highlight ab Donnerstag, 9. November 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Holzhütte statt Luxusresort. Joyn holt das französische Erfolgsformat "Good Luck Guys" nach Deutschland - ab Donnerstag, 9. November 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn. Diese Reality-Stars ziehen am Lost Beach ein: Aurelia Lamprecht, Dominik Brcic, Jade Übach, Juliano Fernandez, Kevin Schäfer, Melissa Heitmann, Michael Schüler, Michaela Barresi, Michelle Daniaux, Paco Herb, Yasin Mohamed und Zoe Saip. In Zweierteams aufgeteilt, müssen die verwöhnten Promi-Duos ihren Überlebensinstinkt beweisen, um sich in den Abenteuer-Challenges Perlen für Nahrung und Luxus zu erspielen. Am Ende werden nur die besten Abenteurer*innen das Preisgeld von 20.000 Euro für sich gewinnen. Welches Duo kann am sonnigen Strand Thailands den höchsten Teamgeist beweisen und wer stößt an seine Abenteuergrenzen?

"The Great Fight Night", das Box-Spektakel des Jahres am Samstag, 25. November 2023 live und kostenlos auf Joyn

Wer ist bereit für den großen Schlagabtausch der bekanntesten Streamer- und YouTube-Größen Deutschlands? Gastgeber Trymacs, auf Twitch über 3,4 Millionen Abonnent*innen, schickt 14 bekannte deutsche Streaming- und Social-Media-Größen in den Boxring. Wer wird vor den Augen der Community in der Arena und im Joyn Livestream die Fußstapfen von Trymacs füllen und als der ultimative "Fight Night Champion" den Ring verlassen? Die offiziellen Tickets für dieses beliebte Event sind ab sofort bei Ticketmaster erhältlich. Am Samstag, 25. November 2023 ab 18:00 Uhr überträgt Joyn "The Great Fight Night" kostenlos und exklusiv im Livestream. Dieses Live-Event findet im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt und wird in Zusammenarbeit mit MediaTotal produziert.

Big November. Wildcard in "Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" und Start des exklusiven 24 Stunden Livestream von "Promi Big Brother" exklusiv bei Joyn PLUS+

Die berühmteste Wohngemeinschaft Deutschlands öffnet ihre Türen: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Promi Big Brother" erhalten Content Creator*innen und Reality-Persönlichkeiten die Chance, über ihre Communities einen Platz im Haus zu gewinnen am Dienstag, dem 7. November 2023, um 19:30 Uhr, können Fans live und kostenlos auf Joyn verfolgen, wer sich den Einzug in Deutschlands härteste Wohngemeinschaft sichert.

Der große Bruder hat bereits seine Auswahl getroffen, und diese Persönlichkeiten haben die Chance, dabei zu sein: Cenkgo (@cenkgooo, 1.1 Millionen Follower*innen bei TikTok), Marco Cerullo (@marco_cerullo, 207.000 Follower*innen bei TikTok), Nikola Glumac (@nikola_glumac, 143.000 Follower*innen bei Instagram), Christina Grass (@christina_grass_, 115.000 Follower*innen bei Instagram), Matthias Höhn (@matthiashhn, 1.2 Millionen Follower*innen bei TikTok), Sophie Reintjes (@sophodoph, 1.8 Millionen Follower*innen bei TikTok), Lena Schiwiora (@lenaschiwiora, 128.000 Follower*innen bei Instagram), Marco Strecker (@itsofficialmarco, 4.4 Millionen Follower*innen bei TikTok) und Louis Streich (@louisstreichh, 28.000 Follower*innen bei Instagram).

In "Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" werden sie in einer packenden Challenge-Show antreten, um sich Vorteile für das bevorstehende Community-Voting in der Joyn-App zu sichern. Welcher der Kandidaten oder Kandidatinnen wird am Ende die begehrte Wildcard für das Haus ergattern?

Ein weiteres Highlight zum zehnjährigen Jubiläum von "Promi Big Brother": Der große Bruder gewährt einen exklusiven Einblick in das Leben seiner neuen Bewohner*innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream bei Joyn PLUS+. Die Bewohner*innen sind im Livestream einer ständigen Beobachtung von Big Brother und der aufmerksamen Zuschauerschaft ausgesetzt. Die brandneue Staffel der beliebten Realityshow startet am Montag, den 20. November 2023, live auf SAT.1.

"Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" am Dienstag, 7. November 2023, um 19:30 Uhr live und kostenlos auf Joyn.

"Promi Big Brother - Der 24 Stunden Livestream", ab Samstag, 18. November 2023, die ersten 30 Minuten kostenlos auf Joyn und anschließend exklusiv bei Joyn PLUS+

"Promi Big Brother" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Weitere Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Der November auf Joyn und bei Joyn PLUS+ hält einige Show-Highlights für einen gemütlichen Streaming-Abend vor dem Kamin bereit. Die große Bühne zum Greifen nah: Die Rap-Talents Erda, Caddy Pack, CEO und Ezo müssen im Finale von "The Voice Rap by CUPRA" am Donnerstag, 2. November 2023 auf Joyn ein letztes Mal die Coaches Kool Savas und Dardan sowie die Zuschauer*innen von ihren Qualitäten überzeugen. Der oder die Gewinner*in von "The Voice Rap by CUPRA" zieht anschließend in das große Halbfinale von "The Voice of Germany" am Freitag, 1. Dezember 2023 in SAT.1 und auf Joyn, ein. Für zwölf Prominente geht es wieder auf den Beichtstuhl zu Deutschlands bekanntester Drag-Queen Olivia Jones in der zweiten Staffel der erfolgreichen ProSieben-Reality-Show "Das große Promi-Büßen" ab Donnerstag, 9. November 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn und bereits ab 2. November 2023 als exklusive Preview bei Joyn PLUS+. Ab Sonntag, 5. November 2023, quizzen Kabarettistin Hazel Brugger, die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz zusammen mit einer ausgewählten Zuschauerin oder einem Zuschauer als Wildcard-Kandidat*in um Joko Winterscheidts Job als Moderator in der preisgekrönten Unterhaltungsshow "Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im ProSieben-Livestream auf Joyn. Eine exklusive Preview der nächsten Folge gibt es immer sieben Tage vor TV bei Joyn PLUS+. Bereit für Action auf Eis, Begeisterung im Wok, und Wahnsinn auf der Bahn: Zur Feier des Jubiläums der "TV total WOK WM" am 11. November 2023 um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und im ProSieben-Livestream auf Joyn, wagen sich insgesamt 15 Prominente, Moderator*innen und Content Creator*innen in den Wok-Wettbewerb, um ihren Namen mit einem Weltmeistertitel zu krönen. Mit von der Partie sind unter anderem Sven Hannawald, Julia Taubitz, Sebastian Pufpaff, Sophia Thiel, Stefano Zarrella, und Younes Zarou. Welche geheimnisvollen Masken betreten in diesem Herbst die Bühne von "The Masked Singer"? Die unterhaltsame Musikshow zum Miträtseln kehrt am Samstag, dem 18. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn zurück.

