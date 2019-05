VOI Technology AB

Der E-Scooter-Sharing-Anbieter VOI plant Expansion in 150 Städten mit E-Tretroller- und Fahrradserien der nächsten Generation

Stockholm (ots)

VOI Technology, Europas am schnellsten wachsendes Unternehmen für Micro Mobility, kündigt heute sein ambitioniertes Roll-out-Programm für Europa an. Es richtet sich an 150 Städte und Gemeinden und stellt eine neue Reihe verbesserter E-Tretroller und E-Bikes vor.

VOI-E-Scooter sind derzeit in 18 Städten in neun europäischen Ländern erhältlich, die Expansion nach Deutschland, Belgien, Polen und Italien steht kurz bevor. Damit wird VOI, das in nur acht Monaten bereits über zwei Millionen Fahrten verzeichnen konnte, sein enormes Wachstum beibehalten.

VOI kommt nach Deutschland

VOI, das im August 2018 in Schweden gestartet ist, konzentriert sich zunächst auf Deutschland, wo seine Aktivitäten bereits im kommenden Monat beginnen könnten.

Die Pläne von VOI für Deutschland sehen einen schnellen Roll-out in wichtigen Städten vor, der bereits von mehreren wichtigen Partnerschaftsvereinbarungen unterstützt wird. Diese dienen als Vorlage zur Skalierung der Aktivitäten in ganz Europa. So bietet VOI beispielsweise Nutzern in Lübeck, die bereits Tickets für den öffentlichen Nahverkehr haben, ermäßigte Fahrten an. Im Gegenzug erhält VOI von der Stadt Ökostrom zum Aufladen seiner Flotte.

Der Deutsche Bundesrat wird den umweltfreundlichen E-Scootern am 17. Mai 2019 voraussichtlich grünes Licht für die Teilnahme am Straßenverkehr geben und damit die Verkehrsgesetzgebung des Landes an die anderer EU-Staaten anpassen. Deutschland wird damit zu einem der größten E-Scooter-Märkte der Welt.

Fredrik Hjelm, Mitgründer und CEO von VOI, sagt: "Die deutschen Bürgerinnen und Bürger begrüßen Konzepte für eine grünere Stadt. Darum bieten wir ihnen gerne eine umweltfreundlichere, schnellere und unterhaltsamere Art der Fortbewegung im urbanen Umfeld. Unsere Elektroroller bieten eine schnellere Alternative zum Gehen, eine einfachere Alternative zum Fahrradbesitz und eine umweltfreundlichere Alternative zu Bussen, Taxis und Privatwagen mit fossilen Brennstoffen."

VOIs europäische Expansion

Das Deutschland-Debüt von VOI folgt nach den City-Starts in Österreich, Dänemark und Spanien im ersten Quartal 2019. VOI-Roller gibt es jetzt in Aarhus, Kopenhagen, Linz, dem Moviepark in Deutschland, Malmö, Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm, Helsinki, Oslo, Paris, Lyon, Lissabon, Faro, Malaga, Marseille und Madrid.

In diesem Sommer sollen mehrere Städte live gehen - darunter Wien, Brüssel, Mailand, Zürich und Warschau. An jedem neuen Standort legt VOI Wert auf Zusammenarbeit und Partnerschaft, arbeitet eng mit den lokalen Behörden zusammen und unterstützt deren Strategien für den öffentlichen Verkehr und die Verringerung der Umweltverschmutzung. So hat VOI beispielsweise in Stockholm eine Absichtserklärung mit der Stadt unterzeichnet, in der es sich verpflichtet, alle Standards und Sicherheitsmaßnahmen der Stadt einzuhalten. Dies hat den Vizebürgermeister für Verkehr der Stadt veranlasst, E-Scooter als einen wichtigen Weg zur Verringerung der Umweltverschmutzung in der schwedischen Hauptstadt zu bezeichnen.

Fredrik Hjelm: "Der 'Winner takes all'-Ansatz, der von einigen E-Scooter-Start-ups und ihren Investoren verfolgt wird, würde in Europa nie gelingen. Wir wollen in echter Partnerschaft mit den Städten zusammenarbeiten und wir finden innovative Wege, um genau das zu tun. Dies fördert unser rasantes Wachstum, bei dem wir nach sechs Monaten eine Million Fahrten erreicht hatten und nach fast acht Monaten diese Zahl auf zwei Millionen verdoppeln konnten. Wir laden Städte ein, die noch kein E-Scooter-Sharing von VOI haben, unsere aktive Zusammenarbeit live zu erleben."

Die neue Flotte von VOI

Das Flaggschiff der aktualisierten VOI-Flotte ist der Voiager 2, ein hochmoderner E-Scooter, der für maximalen Komfort, Geschwindigkeit und Effizienz auf Europas Straßen entwickelt wurde. Der Voiager 1 hingegen ist eine spezielle und strapazierfähige Version, die exklusiv nach den deutschen Fahrzeugvorschriften entwickelt wurde. In diesem Sommer werden beide Modelle in Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland und Spanien den VOI-Nutzern vorgestellt.

Die neuesten E-Scooter-Designs und das erste E-Bike von VOI wurden im Rahmen der umfassenden Mission des Unternehmens entwickelt, ein One-Stop-Shop für Städte zu werden, die umweltschonende Ergänzungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten möchten.

Fredrik Hjelm: "Wir haben darauf gehört, was unsere Nutzer über das Fahren mit dem E-Scooter sagen und haben diese neuen Modelle von Grund auf neu entwickelt. Die Bedürfnisse in den Städten sind je nach Wetter, Geographie und vorhandener Infrastruktur unterschiedlich. Wir haben unsere Flotte robuster und sicherer gemacht, so dass sie an die Bedürfnisse jeder Stadt angepasst werden kann."

Die neuen E-Scooter wurden in Schweden entwickelt und konstruiert, unter Verwendung von Erkenntnissen und Daten, die seit der Gründung des Unternehmens gesammelt wurden. Sie wurden exklusiv für VOI hergestellt und strengstens getestet, um den Werten von VOI in Bezug auf Lebensqualität, Mobilität und Sicherheit gerecht zu werden. Das E-Scooter-Design ist sicherer und langlebiger als die Vorgängermodelle, kann mit einer einzigen Ladung bis zu 50 Kilometer zurücklegen - fast doppelt so viel wie frühere Modelle - und verfügt über eine austauschbare Batterie.

VOI stellt zudem ein E-Bike und mit VOI Cargo zum ersten Mal ein elektrisches Lastenfahrrad vor. Die gesamte Palette der Elektrofahrzeuge gibt VOI die Möglichkeit, den Stadtverwaltungen eine Komplettlösung im Bereich Micro Mobility Sharing anzubieten, die sich problemlos in den öffentlichen Nahverkehr in städtischen Gebieten integrieren lässt.

Die neue VOI-Flotte

Voiager 2

Das Rückgrat von VOI. Um maximale Haltbarkeit und späteres Recycling zu gewährleisten, ist die Karosserie in einem einzigen Stück aus 5mm hochwertigem Aluminium gegossen.

Der Roller hat dank seines maßgeschneiderten elektrischen Antriebsstrangs und seiner großen 10-Zoll-Räder eine hervorragende Fahrleistung. Der Ständer verhindert, dass Roller beim Parken umkippen. Die dreirädrige Version bietet unübertroffene Stabilität und Sicherheit während der Fahrt und ist besonders geeignet für rutschige Bedingungen.

Das Display des Voiager 2 verfügt über das Advanced Rider Assistance System (ARAS) und bietet Navigationsunterstützung, Warnungen und Benachrichtigungen. Die IoT-Telematikeinheit ist vollständig in den Roller integriert und bietet eine schnelle und sichere Verbindung für alle VOI-Nutzer.

Voiager 2 ist der erste Roller, der auf der modularen VOI Rollerarchitektur (VOI MSA) basiert. Sein Design ermöglicht einfache Wartung, Reparaturen und Upgrades.

Die austauschbare Batterie verkürzt die Ausfallzeiten des Rollers und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung und die Kosten für das Laden des Rollers.

Voiager 1

Ein extrem robuster Roller mit großer Reichweite, der ab Juni in Deutschland eingeführt wird. Der Roller verfügt über Brems- und Blinkleuchten und ist nach den strengen neuen deutschen Vorschriften sowie den EU-Normen geprüft.

VOI Bike

VOI Bike ist ein E-Bike, das ans Sharing-Prinzip angepasst wurde. Gemäß den europäischen E-Bike-Vorschriften kann es voll unterstützt mit 25 km/h fahren und eignet sich für längere und schnellere Fahrten als E-Scooter. Das VOI E-Bike verfügt ebenfalls über austauschbare Batterien.

VOI Cargo

VOI Cargo richtet sich speziell an Fahrer, die Kinder mitnehmen oder sperrige Lasten transportieren müssen. Das elektrische Lastenfahrrad hat an der Vorderseite eine große Box mit Dreipunktgurt und eignet sich für Einkaufsbummel, Schulausflüge, Tagesausflüge oder andere Familienabenteuer. Das VOI-Cargo-Bike wird auch zum Aufladen der Roller von VOI eingesetzt. Somit stellt es eine nachhaltige und umweltfreundliche Möglichkeit für die Wartung und das Aufladen der Rollerflotten dar.

Über VOI

VOI ist ein im August 2018 gegründetes, skandinavisches Urban Mobility-Unternehmen, das gemeinsam mit Städten und Gemeinden e-Scooter-Sharing anbietet. E-Scooter spielen zukünftig eine zentrale Rolle dabei, wie sich die Mobilität der Menschen innerhalb der Städte verändert. VOI will sicherstellen, dass der Wandel richtig verläuft - durch echte innovative Technologien, einen offenen und transparenten Dialog mit Städten und Regierungen und durch die Anpassung des Produkts an die lokalen Bedürfnisse. Steigen Sie jederzeit auf einen Roller und fahren Sie in wenigen Minuten überallhin in der Stadt - völlig emissionsfrei.

