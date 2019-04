VOI Technology AB

Deutschland steigt auf - E-Scooter von VOI auf der Verkehrsministerkonferenz

Berlin/Saarbrücken (ots)

- Länder-Verkehrsminister steigen auf E-Scooter von VOI und fahren Probe - "Die Menschen sollen autofreie Städte wieder als echten Lebensraum erfahren und nicht nur als Verkehrsraum erleben."

Deutschland steigt auf. Und die Länderverkehrsminister steigen auf VOI-Scooter zur Probefahrt. Als Gast auf der Verkehrsministerkonferenz im Schloss Saarbrücken bot VOI den Teilnehmern an, E-Tretroller persönlich zu begutachten und zu testen. Zahlreiche Verkehrsminister machten von dem Angebot Gebrauch. VOI ist in Europa Marktführer und bereits in acht Ländern vertreten: In Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Frankreich, Spanien und Portugal fahren die E-Scooter schon durch die Städte, in Deutschland können sie im Movie Park bei Bottrop genutzt werden. Nach der Umsetzung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) wird der Verleihdienst von VOI auch in den deutschen Städten starten.

"Langfristig möchten wir, dass die Menschen autofreie Städte wieder als echten Lebensraum erfahren und nicht nur als Verkehrsraum erleben. Darum haben wir uns sehr gefreut, dass wir Gast auf der Verkehrsministerkonferenz sein dürfen, um hier unsere umweltfreundliche Lösung für Mikromobilität vorzustellen. Als Transportoption für die letzte Meile in Städten sind unsere E-Scooter eine sinnvolle und nachhaltige Ergänzung des öffentlichen Verkehrs", sagt Claus Unterkircher, Regionalleiter von VOI in Deutschland.

Anke Rehlinger, Gastgeberin und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr im Saarland machte ebenfalls eine Probefahrt auf einem VOI-Scooter. Anschließend sagte sie: "Soll die Verkehrswende gelingen, brauchen wir mutige Konzepte und neue Technologien. E-Scooter können ein gutes zusätzliches Mobilitätsangebot sein, gerade für die letzten paar hundert Meter zur Arbeit. Die Verkehrsministerkonferenz wird intensiv über die Verordnung zu Elektrokleinstfahrzeugen diskutieren, ich bin dafür, sie schnell zu ermöglichen."

Das Bundeskabinett hatte am vergangenen Mittwoch den Entwurf zur Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) beschlossen. Als führender Anbieter von E-Tretroller-Sharingsystemen in Europa begrüßt VOI die Entwicklung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV), die ein neues, zukunftsweisendes Mobilitätsangebot für die Städte in Deutschland ermöglichen wird.

Über VOI Technology AB

VOI ist ein umweltfreundliches Mobilitätsunternehmen aus Schweden, das in Zusammenarbeit mit Städten E-Tretroller Sharing-Systeme nach Europa bringt. Seit unserer Gründung im Mai 2018 in Stockholm sind wir schnell zum größten europäischen Sharing-Anbieter für E-Tretroller herangewachsen. Wir sind davon überzeugt, dass E-Scooter die Mobilität in Städten nachhaltig und ökologisch verändern können. Ebenso werden E-Scooter den öffentlichen Nahverkehr stärken. Wir möchten erreichen, dass die Städte autofrei werden und die Menschen die Stadt wieder als echten Lebensraum entdecken und nicht nur als Verkehrsraum erleben.

