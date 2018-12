Stürze, Schrammen, blaue Flecken - so hart ist die neue Luke Mockridge-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag"

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots) - Von wegen einfach nur Fangen: Die verschiedenen Disziplinen in der neuen Luke Mockridge-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" am Freitag, 7. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 haben es in sich. Findet auch Olympiasieger Fabian Hambüchen: "Du musst superaufmerksam sein, deinen Gegner immer im Blick haben. Beim Sprinten über die Hindernisse muss man aufpassen, dass man nicht an einer Stange hängenbleibt oder sie übersieht. Und dieser lange Run draußen über 500 Meter ist brutal! Hoch, runter, unterschiedliche Untergründe, rutschig, nicht rutschig - das ist echt gefährlich. Aber ich gehe gerne an meine Grenzen."

Fabian Hambüchen ist nicht der einzige, den die Fang-Disziplinen an seine Grenzen bringen: Weltmeisterin Marie Lang kämpft mit einer abschüssigen Rampe, Moderatorin Jeannine Michaelsen kämpft mit ihrem Knöchel, Parkourer Norman kämpft mit seinem Knie, Parkour-Kollege Julian holt sich bei einem spektakulären Catch eine Beule und Tom Beck nimmt schon im Training Tuchfühlung mit dem Hindernisparcours auf. "Vor dem 'Obstacle Race' habe ich echt Respekt", gesteht der Schauspieler. "Im ersten Test habe ich mir gleich mal das Schienbein angehauen. Und ich habe Respekt vor mir selber und dass ich vergesse, im Interesse meiner Gesundheit zurückzuziehen oder rechtzeitig zu bremsen. Wenn das Adrenalin kommt, blendet man häufig aus, dass man sich da böse verletzen kann."

Wer ist der beste Fänger? Wer ist der schnellste Läufer? Team Luke Mockridge, Team Jeannine Michaelsen, Team Wincent Weiss und Team Tom Beck kämpfen um den Titel Deutscher Fang-Meister 2018. In sieben unterschiedlichen Fang-Disziplinen jagen sich die vier Vierer-Teams gegenseitig bis zum Sieg. Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag", Jan Platte kommentiert, Simon Pearce ist Fieldreporter. Produziert wird die neue Event-Show von Lucky Pics. Alle Infos zu den einzelnen Fang-Disziplinen, den Teams und Kurzinterviews mit allen Kapitänen gibt es auf der Presseseite www.presse.sat1.de/LukeMockridge. Die neue Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" - am Freitag, 7. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1

