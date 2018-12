Prime-Time-Sieger! "The Taste" feiert zum Finale mit 10,6 Prozent Marktanteil Staffelbestwert in SAT.1

Unterföhring (ots) -

Ein Lob für den TV-Küchenchef: Das große Finale von "The Taste" holte am Mittwoch den Prime-Time-Sieg mit sehr guten 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und gleichzeitig den besten Wert der sechsten Staffel. Strahlender Sieger ist Hobbykoch und Florist Gary (56, Amsterdam) aus Team Grün von Starkoch Roland Trettl. Kommende Woche laden die Coaches zum großen "The Taste"-Weihnachtsspezial und zaubern mit acht Allstar-Kandidaten ein köstlich-festliches Dreigänge-Menü - am 12. Dezember 2018 um 20:15 Uhr in SAT.1. Nach "The Taste" ist vor "The Taste": Alle Hobby- und Profiköche, die in der nächsten Staffel ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen wollen, können sich ab jetzt unter https://www.sat1.de/tv/the-taste/bewirb-dich bewerben. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 06.12.2018 (vorläufig gewichtet) Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell