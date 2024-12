WELT Nachrichtensender

1,7 Prozent Marktanteil - WELT 2024 das dritte Jahr in Folge auf Rekordniveau

Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT TV und N24 Doku bestätigte 2024 das dritte Jahr in Folge den Rekord-Marktanteil von 1,7 Prozent beim Publikum der 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer (E14-49: 1,8 Prozent Marktanteil und damit ebenfalls seit drei Jahren mit historischem Bestwert) - besonders im Jahr der Fußball-EM und der Olympischen Sommerspiele ein bemerkenswertes Ergebnis für WELT.

WELT TV erzielte einen Jahresmarktanteil von 1,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen (2023: 1,1 Prozent). N24 Doku erreichte wie im Vorjahr 0,5 Prozent Marktanteil.

Höchste Netto-Reichweite innerhalb der dritten und folgenden Sendergeneration

Mit durchschnittlich 4,809 Millionen Sehern pro Tag beim Gesamtpublikum ab 3 Jahre blieb WELT auch 2024 das Angebot mit der höchsten Netto-Reichweite innerhalb der dritten und folgenden Sendergeneration. Dabei erhöhte sich die Zahl der täglichen Einschalter beim Gesamtpublikum für WELT gesamt um 0,168 Millionen zum Vorjahr. Innerhalb der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte WELT 2024 nicht nur bei den Männern die meisten Seher pro Tag im Wettbewerbsumfeld, sondern erstmals auch bei den Frauen.

Anhaltend hohes Zuschauerinteresse an der Nachrichtenberichterstattung

Die Daytime bei WELT TV mit werktäglicher 14-Stunden-Livestrecke von 6 bis 20 Uhr erreichte mit 1,6 Prozent Marktanteil (E14-59) erneut einen überdurchschnittlichen Marktanteil. Es ist der zweitstärkste Jahreswert in der 25-jährigen Sendergeschichte für die Daytime nach 2022 (dort mit 1,7 Prozent). Dabei ist der Anteil der Frauen am 14- bis 59-jährigen Publikum in der Nachrichtenstrecke von Montag bis Freitag in den letzten Jahren kontinuierlich von 28 Prozent im Jahr 2019 auf inzwischen 43 Prozent gestiegen.

Auf die Nachrichtenberichterstattung entfielen 2024 mehr als 3.070 Stunden Sendezeit. Darüber hinaus wurden zahlreiche WELT Spezials und WELT Talks zu aktuellen Themen ausgestrahlt, die zusammen mehr als 270 Stunden Sendezeit ausmachten.

Den stärksten Tagesmarktanteil im Jahr 2024 erzielte WELT TV am 6. November mit 2,6 Prozent Marktanteil (E14-59), nachdem das Ergebnis der US-Wahl bekannt gegeben wurde und Bundeskanzler Scholz am Abend die Entlassung Christian Lindners aus dem Kabinett und damit das Aus der Ampel-Koalition verkündete.

Die meisten Netto-Seher pro Tag beim Gesamtpublikum in diesem Jahr erreichte der Nachrichtensender am 21. Dezember mit 5,977 Millionen, einen Tag nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Der zweitstärkste Tag bei WELT TV war der 11. April mit 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Live-Sendung "Das Duell: Björn Höcke gegen Mario Voigt" um 20:15 Uhr verzeichnete die höchste Sehbeteiligung des Jahres beim Gesamtpublikum mit durchschnittlich 1,081 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und zudem die drittstärkste Sendungsreichweite seit Senderstart von WELT TV.

Stärkste Monate 2024 für WELT gesamt: September und Dezember mit 2,0 Prozent Marktanteil

September und Dezember waren mit jeweils 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen die stärksten Monate des Jahres für WELT (im September u.a. Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, im Dezember u.a. Sturz des Assad-Regimes in Syrien und Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt). Es waren gleichzeitig die zweitstärksten Monate in der Sendergeschichte für WELT gesamt nach März 2022 (dort mit 2,2 Prozent Marktanteil). WELT TV kam in beiden Monaten auf 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen, N24 Doku erreichte 0,5 Prozent Marktanteil im September bzw. 0,6 Prozent im Dezember.

Dokumentationen und Reportagen bei WELT stabil auf Rekord-Level

Die im Timeshift vermarkteten Dokumentationen und Reportagen in der Prime Time und Late Prime bei WELT und N24 Doku bestätigten 2024 den bisherigen Spitzenmarktanteil aus dem Vorjahr. In der Prime Time von 20 bis 23 Uhr erzielte WELT einen Jahreswert von durchschnittlich 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen, in der Late Prime von 23 bis 1 Uhr liegt WELT gesamt seit drei Jahren mit 1,8 Prozent Marktanteil stabil auf Rekordniveau.

WELT Kanäle auf YouTube: Mehr als 3,8 Millionen Abos weltweit und über eine Milliarde Video-Views

Mit inzwischen acht deutschsprachigen Kanälen (WELT Nachrichtensender, WELT Netzreporter, WELT Doku, WELT Space, WELT Drive, WELT Food, WELT History, N24 Doku), dem englischsprachigen Channel WELT Documentary sowie dem spanischsprachigen Kanal WELT Documentación hat sich die Medienmarke WELT auf der YouTube-Plattform nicht nur als führende deutschsprachige Nachrichtenquelle positioniert, sondern auch als verlässliches Angebot für attraktive Dokumentationen und Reportagen. Die zehn Kanäle zusammen haben inzwischen mehr als 3,8 Millionen Abonnenten und erreichten 2024 insgesamt 1,011 Milliarden Video-Abrufe, wobei über 2 Millionen Abonnenten und rund 81 Prozent der Views allein auf den Nachrichtenkanal entfielen.

Quelle: AGF Videoforschung, AGF SCOPE 1.9, Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall und TV; Konvention, Zeitraum: 01.01.-29.12.2024, Daten z.T. vorläufig, Definition Netto-Seher: Verweildauer mindestens 1 Minute konsekutiv / YouTube Analytics, Stand: 30.12.2024

