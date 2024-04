einfach-sparsam.de

Kosmisches Glück: Für diese Sternzeichen stehen die Anzeichen auf Gewinn

Schwanstetten/Nürnberg (ots)

Eine Gewinnspielumfrage des Online-Portals www.einfach-sparsam.de unter 3.025 Teilnehmern zeigt: Fische und Wassermänner sind die Lieblinge der Sterne und gewinnen am häufigsten.

Das Sonnenjahr 2024 bringt für alle Sternzeichen bessere Chancen: mehr Energie, größeres Selbstvertrauen und der Mut, etwas Neues zu wagen werden von diesem bestimmenden Planeten begünstigt. Von der Konstellation, die es nur alle elf Jahre gibt profitieren besonders die ohnehin selbstbewussten Löwen. Aber auch Krebse, die eher zu den zurückhaltenden Tierkreiszeichen gehören, dürfen unerwartete Erfolge feiern. Schöner Nebeneffekt: Wenn Krebse gewinnen (und das haben sie mit 87,45 Prozent schon öfter als andere Sternzeichen), kommt ihre familiäre Verbundenheit zum Durchschein. Laut der groß angelegten Gewinnspielumfrage des Online-Portals www.einfach-sparsam.de unter 3.025 Teilnehmern sind Krebse das Sternzeichen, das Gewinne am ehesten teilen würde (92,4 Prozent). Am wenigsten teilen dagegen wollen Wassermänner: 15,4 Prozent möchten ihr Glück für sich behalten. Vielleicht wäre der Gewinn ja das entscheidende Puzzleteil, um eine ihrer vielen, verborgenen Ideen auszuleben?

Aszendent Wassermann, Glückspilze Fische und Jungfrauen

Berechnungen von Astrologen zufolge haben Wassermänner in den kommenden Monaten mehr Fortuna als andere. Damit könnten sie zu den Sternzeichen mit den größten Gewinn-Chancen aufschließen: 91,4 Prozent der Fische und 89,6 Prozent der Jungfrauen haben schon mal etwas gewonnen. In der Astrologie gilt das Sternzeichen Jungfrau als besonders ordnungsliebend und kontrolliert. Aber sie hegen eine geheime Leidenschaft für Dinge, die sie nicht beeinflussen können und nehmen überwiegend täglich an Gewinnspielen teil (55,8 Prozent). Sie könnten sich mit einem Widder zusammentun, denn von allen Sternzeichen haben die Widder bis jetzt die meisten Reisen abgestaubt (22,9 Prozent). Dominik Jaworski, Geschäftsführer von 1337UGC, die www.einfach-sparsam.de betreiben, sagt: "Die Anzeichen sind besonders gut für Wassermänner. Aber auch andere Sternzeichen haben gute Chancen und sollten in den nächsten Wochen ihr Glück bei Gewinnspielen probieren, solange die Sterne günstig stehen."

Die Sterne haben gesprochen: Lieber verschenken als mit den Schwiegereltern teilen

Schwiegereltern genießen (zu Unrecht) einen schlechten Ruf und gehen fast komplett leer aus, wenn es darum geht, den Gewinn mit ihnen zu teilen. Lediglich ein kleiner Bruchteil der Widder und Skorpione bildet hier eine löbliche Ausnahme. Sie manifestieren damit ihr Image als überraschende Charaktere. Matchmaker können sich schon mal auf eine stärkere Nachfrage für die beiden Sternzeichen einrichten. Auch Stiere verteidigen das Bild, das die Astrologie von ihnen zeichnet: Dolce-Vita und ein Hauch von Luxus machen das Sternzeichen glücklich. Für mehr als die Hälfte der Stiere (56,4 Prozent) steht Geld und ein schnelles Auto (21,8 Prozent) ganz oben auf der Wunschliste. Clever, denn damit lassen sich Urlaube, Besuche in Sternerestaurants und kleine Escapes ganz wunderbar selbst organisieren.

Zu guter Letzt noch ein Blick zu den Tierkreiszeichen, denen der Kosmos zwar Kismet, selten aber Konfetti zuteilwerden lässt: Zu den Top-Pechvögeln gehören laut Umfrage die Zwillinge. Sie geben mit 15,3 Prozent an, noch nie etwas gewonnen zu haben. Selbst die Glücklichen unter ihnen belegen den letzten Platz im Gewinnerranking: einer von vier (25 Prozent) Gewinner-Zwillingen hat noch nie etwas Nennenswertes gewonnen.

Gewinnspiel-Horoskop: Das sind die Aussichten für die nächste Zeit

Widder sind temperamentvoll, impulsiv und mit jeder Menge Energie unterwegs - vor allem im Sonnenjahr 2024. Mit sportlicher Mode, Abenteuerreisen und Workout-Gadgets werden sie besonders glücklich.

Stiere legen Wert auf Qualität und sind echte Genussmenschen. Sie suchen am liebsten nach Gewinnen aus den Bereichen Food oder Beauty. Über Geld freuen sie sich allerdings am allermeisten, denn damit können sie ihre exklusiven Träume verwirklichen.

Zwillinge sind quirlig, gerne unterwegs und brauchen Gesellschaft. Ihre Gewinnchancen testen sie am liebsten, wenn Autos, Tickets für Veranstaltungen oder außergewöhnliche Mode locken.

Krebse sind sensible Wesen und meistens schlummert in ihnen auch ein großes künstlerisches Talent. Sie lassen sich am ehesten von Städtetrips, Ausstellungen, kreativen Workshops oder Kunst-Events zu Teilnahmen an Gewinnspielen verführen.

Löwe-Geborene lieben das Scheinwerferlicht und glänzen mit Wissen, Ideen und einem guten Gespür für Trends. Sind die Gewinne funkelnden Schmuckstücke, opulente Coffeetable-Books oder Hotel-Übernachtungen, haben Löwen gleich doppelt Spaß an ihrem Glückslos.

Jungfrauen sind Team "erst die Ordnung, dann das Vergnügen" und können mit ihrer analytischen Art schnell auf den Punkt kommen. Die Disziplin-Fans schätzen schöne Papeterie, spielen gerne Online-Strategiespiele und lieben Uhren.

Waagen sind Luftzeichen und legen als solches viel Wert auf Ästhetik. Trend-Kosmetika und Produkte rund um Tanz, Schauspiel und Fotografie wecken das Gewinner-Gen in dem sonst so harmoniebedürftigen Sternzeichen.

Skorpione haben genaue Vorstellungen davon, wen und was sie mögen. Oberflächlichkeit? Nicht ihr Ding. Deshalb suchen sie sich sehr genau aus, an welchen Gewinnspielen sie teilnehmen - gute Chancen haben als Hauptgewinn personalisierbare Lederwaren, Schmuck mit Kraftsteinen oder Reisen gen Fernost.

Schützen sind Freigeister, die gerne Neues ausprobieren. Es braucht nicht viel, dass sich das Sternzeichen in ein Abenteuer stürzt, egal wie ungewiss der Ausgang. Spielen entspricht ihrem Naturell, besonders wenn dabei ein Gewinn in Form von Reiseaccessoires oder Fitness-Boostern herausspringt, um so besser.

Steinböcke sind echte Multitalente, die, egal was sie anfangen, klare Ziele im Visier haben. Locken Smartphone oder Laptop als Gewinn, werden sie ebenso hellhörig wie bei allen Dingen, mit denen sie Garten und Balkon noch schöner gestalten können.

Wassermänner tauchen als wissbegierige Menschen gerne in unbekannte Welten ein, sind innovativ und originell. Nehmen sie an Gewinnspielen teil, machen sie das vor allem, wenn Bücher (egal welches Genre), neue Sportgeräte oder spannende Reisen locken.

Fische schaffen sich gerne eine Traumwelt, in der Alltagsprobleme keinen Zutritt haben. Romantisch, harmoniebedürftig und hilfsbereit wollen sie einen Gewinn, der etwas Besonderes bringt: Das können Selfcare-Produkte, Beauty-Tools oder Gimmicks für die Wohnung sein.

Die vollumfängliche Studie, Bildmaterial und das Glücksorakel gibt es hier: https://www.einfach-sparsam.de/studie-gewinnspielverhalten

Original-Content von: einfach-sparsam.de, übermittelt durch news aktuell