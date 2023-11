Monheimer Musikfestival GmbH

Monheim Triennale gibt Künstler:innen für The Prequel 2024 und The Festival 2025 bekannt

Monheim am Rhein (ots)

Vom 4. bis zum 6. Juli 2024 findet The Prequel, die Werkstattausgabe der Monheim Triennale II statt. Reiner Michalke, Intendant der Monheim Triennale, hat mit Unterstützung seines kuratorischen Teams bestehend aus Yuko Asanuma, Jessica Hallock, Louis Rastig, Rainbow Robert und Thomas Venker sechzehn internationale Künstler:innen nach Monheim am Rhein eingeladen.

Wir freuen uns, Ihnen heute die folgenden Künstler:innen ankündigen zu können:

Oren Ambarchi, Shannon Barnett, Brìghde Chaimbeul, Anushka Chkheidze, Ganavya Doraiswamy, Peter Evans, Heiner Goebbels, Shahzad Ismaily, Selendis Sebastian Alexander Johnson, Darius Jones, yuniya edi kwon, Muqata'a, Rojin Sharafi, Terre Thaemlitz, Julia Úlehla und Ludwig Wandinger

Alle eingeladenen Künstler:innen werden im kommenden Sommer zum ersten Mal in Monheim am Rhein im Rahmen von The Prequel zusammenkommen und die Stadt erkunden. Sie werden sich untereinander kennenlernen und in den unterschiedlichsten Besetzungen auf der Bühne zu erleben sein.

The Prequel ist die Vorstufe zu The Festival, bei dem die Künstler:innen im Sommer 2025 ihre exklusiven "Signature-Projekte" für Bands und Orchester in Monheim am Rhein vorstellen werden.

Wir freuen uns, auch einige in Monheim am Rhein bekannte Gesichter ankündigen zu können. So wird der New Yorker Musiker Shahzad Ismaily wiederkommen und damit als einziger Signature-Artist sowohl bei der ersten Monheim Triennale als auch bei der zweiten Ausgabe dabei sein. Ebenfalls bestens mit Monheim vertraut ist die Musikerin Anushka Chkheidze, die bei unserem diesjährigen Klangkunstfestival The Sound ihre Arbeit "Lost Lullaby" vorgestellt hat.

Drei weitere Musiker:innen, Oren Ambarchi, Peter Evans und Brìghde Chaimbeul, sind ebenfalls in Monheim wohlbekannt: Sie waren Gastmusiker:innen bei den Projekten der Signature-Artists der ersten Stunde, Phillip Sollmann, Sofia Jernberg bzw. Colin Stetson.

Ebenso freuen wir uns auf Julia Úlehla und Terre Thaemlitz, die bereits zur ersten Monheim Triennale eingeladen waren, aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht dabei sein konnten.

Weitergehende Informationen zu allen Künstler:innen und Bildmaterial finden Sie auf unserer Webseite www.monheim-triennale.de.

Start des Vorverkaufs

Am 2. Dezember 2023 wird der Vorverkauf starten, zu dem es eine begrenzte Anzahl an Early-Bird-Tickets geben wird. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.

