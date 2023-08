Deutsche Waldtage

Deutsche Waldtage 2023 - Gesunder Wald. Gesunde Menschen!

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: "Gesunder Wald. Gesunde Menschen!", so lautet das Motto der diesjährigen Deutschen Waldtage, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft initiiert werden. Am dritten Wochenende im September laden dazu wieder zahlreiche Veranstaltungen deutschlandweit in die Wälder ein. Dass der Wald viele positive Beiträge für unser aller Gesundheit leistet, dürfte unbestritten sein. Doch was steckt genau dahinter? Und wie gesund ist eigentlich der Wald selbst? Helke Michael weiß mehr.

Sprecherin: Der Wald ist für die Menschen in Deutschland ein ganz besonderer Ort. Einer Umfrage zufolge verbringen sie dort im Schnitt 28 Mal im Jahr rund zwei Stunden. Diese Zeit wird vor allem für Bewegung genutzt - also Wandern, Joggen, Radfahren. Für viele ist der Wald aber auch ein Ort zum Abschalten und Energietanken, so der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir.

O-Ton 1 (Cem Özdemir, 24 Sek.): "Tatsächlich haben Waldbesuche eine gesundheitsfördernde Wirkung: Bei Erwachsenen reduzieren sie zum Beispiel den Stress und sie fördern auch die Herzgesundheit. Das ist wissenschaftlich bestätigt! Gleichzeitig geht es bei den diesjährigen Waldtagen auch um die Gesundheit des Waldes selbst. Denn nur ein gesunder, klimaangepasster Wald kann auch künftigen Generationen seine vielfältigen Leistungen bereitstellen."

Sprecherin: "Gesunder Wald. Gesunde Menschen!" lautet daher auch das Motto. Denn in Zeiten des Klimawandels ist ein gesunder und vitaler Wald nicht mehr selbstverständlich. Im Gegenteil.

O-Ton 2 (Cem Özdemir, 22 Sek.): "Die Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre, der Schädlingsbefall und Waldbrände haben ihm stark zugesetzt. Nur ein Fünftel unserer Bäume hat keine Kronenschäden. Wir müssen also aktiv etwas dafür tun, dass die Wälder wieder gesund werden. Wir brauchen mehr Akzeptanz für seine nachhaltige, naturnahe Bewirtschaftung und den klimaangepassten Waldumbau."

Sprecherin: Deshalb geht es bei den Deutschen Waldtagen vom 15. bis 17. September um bewusstes Erleben, Informieren und Sensibilisieren, wenn Waldbesitzende und Forstleute gemeinsam mit Vereinen und Organisationen zu deutschlandweit über 200 Veranstaltungen in die Wälder einladen.

O-Ton 3 (Cem Özdemir, 38 Sek.): "Das Angebot beginnt bei Diskussionsrunden darüber, was getan wird und getan werden muss, um unsere Wälder an die Klimakrise anzupassen. Es gibt aber auch Mitmachaktionen für Gesundheit und Wohlbefinden und schließlich Veranstaltungen, bei denen man den Wald auf ganz unterschiedliche Weise erleben kann. Das können z. B. Führungen sein, Waldbaden, Naturbeobachten und Exkursionen zu ganz verschiedenen Themen. Da ist für jede/ für jeden in der Familie was dabei. Aus Anlass der Deutschen Waldtage lohnt sich also ein Besuch im Wald noch viel mehr. Es geht nicht nur um Bewegung, sondern man lernt auch noch viel dabei."

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, bei der ein oder anderen Aktion am 15., 16. oder 17. September dabei zu sein: Alle Veranstaltungen und Termine finden Sie unter www.deutsche-waldtage.de. Dort finden Sie auch eine Deutschlandkarte, auf der Sie direkt sehen können, was in Ihrer Nähe stattfindet.

