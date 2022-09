Deutsche Waldtage

Deutsche Waldtage 2022 - Biologische Vielfalt erleben!

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wie funktioniert das Ökosystem Wald? Was leistet der heimische Wald? Wie steht es um die biologische Vielfalt in unseren Wäldern? Wie können wir sie schützen und welchen Nutzen bringt sie uns? Diese und andere Fragen werden bei den Deutschen Waldtagen am dritten September-Wochenende beantwortet. Bundesweit laden zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto "Biologische Vielfalt erleben!" in die Wälder ein. Mario Hattwig berichtet.

Sprecher: Unsere Wälder sind vielfältiger als man auf den ersten Blick vermutet: Rund 2.900 Pflanzen- und Flechtenarten sind dort zuhause und 105 Brutvogelarten, also fast die Hälfte, der in Deutschland vorkommenden Arten sind an die Wälder gebunden. Die zahlreichen Veranstaltungen der vierten Deutschen Waldtage geben Ihnen die Gelegenheit, sich dort in aller Ruhe umzuschauen, Neues zu entdecken und mehr über die faszinierende biologische Vielfalt unserer Wälder zu erfahren:

O-Ton 1 (Dr. Manuela Rottmann, 36 Sek.): "Sie können Nachtwanderungen erleben, an einer Picknick-Erlebniswanderung teilnehmen. Es gibt Radtouren, es gibt viele Führungen, von der Biene bis zum Wildschwein. Was macht den Unterschied aus? Wo ist ein Wald noch nah am Urwald? Wie kann die Jagd beitragen zur Artenvielfalt im Wald? Welche Arten kennen wir vielleicht gar nicht oder sehen wir gar nicht, weil sie ganz klein sind und krabbeln? All das können sie erleben im Wald - und Sie können auch erleben und erfahren, was wir alle beitragen können, um den Wald besser durch diese schwierige Zeit der Klimaerhitzung zu bringen."

Sprecher: So Dr. Manuela Rottmann, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das die Deutschen Waldtage ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr lautet das Motto "Biologische Vielfalt erleben!" - und das aus gutem Grund.

O-Ton 2 (Dr. Manuela Rottmann, 44 Sek.): "Unser Wald ist seit 2018 in einer schwierigen Situation, viele Trockenjahre. Und wir wissen, dass diese klimatischen Herausforderungen für vielfältige Wälder mit altersgemischten Bäumen, mit vielen Tierarten, mit Fledermäusen, viel besser zu bewältigen sind, als mit sehr homogenen einheitlichen Kiefern- oder Fichtenwäldern. Und deswegen müssen wir uns sehr anstrengen, das macht auch unser Ministerium, den Wald umzubauen. Das ist eine große Aufgabe, damit wir die Wälder für unsere Kinder und Enkel erhalten. Das Gute ist, die Natur hilft uns dabei. Auch Wälder, die dieses Jahr vielleicht sogar gebrannt haben, können sich wieder erholen. Aber wir müssen den Wald dabei unterstützen."

Sprecher: Eine bundesweite Liste mit allen Veranstaltungen vom 16. bis 18. September gibt's auf der Webseite...

O-Ton 3 (Dr. Manuela Rottmann, 37 Sek.): "...Deutsche-Waldtage.de. Dort finden Sie auch in Ihrer Nähe eine Veranstaltung, die Ihnen zusagt, das ist wirklich ein ganz tolles buntes Programm. Ich bin auch froh, dass uns dabei der Deutsche Forstwirtschaftsrat, der Deutsche Naturschutzring und viele Försterinnen und Förster, Akteurinnen und Akteure vor Ort unterstützen. Ich lade alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zum Besuch ein. Ich bin sicher, dass sie in Ihrer Familie noch lange davon schwärmen werden, wie schön vielleicht die Nachtwanderung oder die geführte Tour mit dem Förster war - und dass Sie den Wald noch mal ganz neu sehen und ganz neu entdecken."

Abmoderationsvorschlag: Sie wollen eine der vielen Veranstaltungen der Deutschen Waldtage 2022 besuchen? Auf www.deutsche-waldtage.de finden Sie alle Termine und Adressen sowie eine Deutschlandkarte für Ihre Planung.

Original-Content von: Deutsche Waldtage, übermittelt durch news aktuell