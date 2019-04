FC PlayFair!

Als Fußballfan die Zukunft des Vereins mitgestalten

FC PlayFair! bietet Fanclubs und Vereinen aktive Unterstützung an

Berlin (ots)

Viele Fußballfans in Deutschland wünschen sich eine Begrenzung der Kommerzialisierung im Profifußball: Faire Verteilung der Einnahmen zwischen Vereinen aus allen Ligen, fanfreundliche Anstoßzeiten, Begrenzung der finanziellen Exzesse und mehr Teilhabe und Mitbestimmung für die Fans in den Vereinen. Die bloße Formulierung derartiger Forderungen veranlasst Vereinsführungen und Verbände häufig aber nicht zu Veränderungen.

Daher bietet der FC PlayFair! an, gemeinsam mit Fanclubs und/oder Vereinsvertretern Wünsche und Forderungen konkret im Rahmen von Workshops zu formulieren und im Verein einzubringen. Dazu haben wir drei Angebote entwickelt, die allesamt ehrenamtlich erledigt werden - im Fall der Zusammenarbeit freuen wir uns über eine Spende:

Visionswerkstatt: In diesem Workshop führen wir gemeinsam eine Positionsbestimmung für den Verein durch und entwickeln ein Leitbild. Dieses Leitbild gibt dem Verein einen verbindlichen Handlungs- und Werterahmen vor, an dem sich die Aktivitäten des Vereins und die Kooperation mit Mitgliedern, Fans und Umfeld messen lassen müssen. Ein gut formuliertes Leitbild kann dann auch Eingang in die Satzung des Vereins finden.

Zukunftswerkstatt: Hier erarbeiten wir gemeinsam Ideen und Vorschläge für eine bessere und fan-freundliche Zukunft. In vorher definierten Handlungsfeldern führen wir ein kreatives Brainstorming durch und unterstützen bei der Formulierung und Ausgestaltung von Ideen. Die Ideen aus der Zukunftswerkstatt sollen dann der Vereinsführung vorgestellt werden und der Startpunkt für gemeinsame Aktivitäten von Verein und Fans zur Umsetzung sein.

Mitgliederkonferenz: In der Mitgliederwerkstatt erarbeiten wir gemeinsam Ideen und Initiativen, die Mitglieder direkt in ihrem Verein einbringen und möglicherweise umsetzen können. Nach einer intensiven Analyse der Ausgangssituation im Verein erarbeiten wir ganz individuelle Ideen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Vereins, seiner Organisation und seiner Tätigkeitsfelder. Gemeinsam stellen wir die Ergebnisse der Vereinsführung vor und diskutieren Möglichkeiten zur Umsetzung. Dabei empfehlen wir, auch die Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung der Mitgliederversammlung zu nutzen.

Bei Interesse bitte Jörn Kleinschmidt vom FC PlayFair! ansprechen - Emailadresse: joern.kleinschmidt@fcplayfair.org. Gemeinsam sind wir stark und schaffen mehr!

Über den FCPlayFair!

Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." wurde im Januar 2017 von Familienunternehmer Claus Vogt und Sportökonom Prof. Dr. André Bühler gegründet, um angesichts der immer weiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschland und anderswo die dringendsten Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Mitglieder des FC PlayFair! lieben den Fußball und sind Anhänger der unterschiedlichsten Clubs. Sie sitzen in der Loge und stehen in der Kurve. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich. Weitere Informationen unter www.fcplayfair.org.

