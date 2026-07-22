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Ein Fraktionschef muss auch mal widersprechen können

Straubing (ots)

In der Unionsfraktion mögen andere Regeln gelten. An ihrer Spitze könnte Frei seine Stärken ausspielen. Er ist gut vernetzt, geschätzt und kennt die internen Mechanismen. Frei kann das, war nach Jens Spahns Rücktrittserklärung vielfach zu hören. (...)

Doch hat er für das neue Amt die nötige Bissigkeit, die ihm im alten fehlte? (...)

(...) Eine Fraktion ist nicht der verlängerte Arm der Regierung, sondern auch ein Korrektiv. Ihr Vorsitzender muss Mehrheiten organisieren, aber auch Widerspruch formulieren können. Und notfalls mal auf die Pauke hauen und sich mit dem Kanzler anlegen können. Ob Frei diese Balance findet, wird entscheidend für seinen Erfolg sein. Und der der Bundesregierung wird nicht zuletzt davon abhängen, wer die Nachfolge in Freis Büro im Kanzleramt antritt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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