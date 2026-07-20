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Was der neue britische Premierminister Burnham besser machen muss

Straubing (ots)

Andy Burnham erbt viele der sachlichen Probleme seines Vorgängers. Auch er kann die wirtschaftlichen Zwänge nicht wegreden, die öffentlichen Dienste nicht über Nacht reparieren und die tiefen gesellschaftlichen Konflikte nicht mit einigen neuen Maßnahmen lösen. Denn auch er hat wenig oder, je nach Lage, noch weniger Geld zur Verfügung. In der Sache wird er daher manches gar nicht grundlegend anders machen können als Starmer. Entscheidend wird daher sein, wie er über seine Ziele und Maßnahmen spricht.Burnham benötigt eine politische Erzählung, die über einzelne Ankündigungen hinausgeht. Eine Vorstellung davon, wie das Land am Ende seiner Regierungszeit aussehen soll, wer von seinem Kurs profitiert und warum die Mühen der Gegenwart sich lohnen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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