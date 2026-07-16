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Der CSU droht eine Glaubwürdigkeitsfalle

Straubing (ots)

Doch nun will ausgerechnet die Ökologisch Demokratische Partei (ÖDP) (...) den starken Mann der bayerischen Landespolitik aus dem Spielfeld kicken. Perfiderweise greift sie dabei ausgerechnet auf eine Vorlage Söders vom März 2018 zurück. Damals wollte er selbst seine Amtszeit auf zehn Jahre begrenzen. (...) Mit dem Adenauer-Zitat "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern" wird es für Söder und die CSU jetzt aber nicht getan sein. (...) Es droht eine unangenehme Glaubwürdigkeitsfalle. Es wird nicht zu verhindern sein, dass ein solches Volksbegehren, so es denn überhaupt in Gang kommt, zu einem Pro- oder Anti-Söder-Plebiszit wird. Der Ausgang wäre nicht so eindeutig vorhersagbar.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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