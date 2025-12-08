GN Hearing GmbH

Das wird ein Fest für die Ohren - dank Künstlicher Intelligenz

Wie das kleinste KI-Hörgerät der Welt die Weihnachtsfreuden rettet

Münster (ots)

Ob lebhaftes Familienfest oder ausgelassene XMAS-Party mit Freunden - das schönste Fest des Jahres bringt Menschen zusammen; es wird fröhlich, turbulent und laut. Doch gerade im puren Weihnachtstrubel stoßen Nutzer moderner Hörgeräte oft an die Grenzen ihrer Technik. Sie können dann Gesprächen nicht mehr folgen und stehen am Rand statt mittendrin. - Bis jetzt. Denn neueste Hörlösungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen Hören und Verstehen auch in sehr lauten Räumen. Der technologisch führende Hersteller GN Hearing hat in diesem Jahr das weltweit kleinste KI-Hörsystem vorgestellt; ein zusätzlicher KI-Chip macht das winzige System zur optimalen Lösung für entspanntes Verstehen in Lärm(1-5).

Dass unser Gehör im Laufe des Lebens nachlässt, ist nur allzu menschlich. Jeder zehnte Bundesbürger nimmt an sich selbst eine geminderte Hörfähigkeit wahr; andererseits finden immer mehr Menschen den Weg ins Hörakustik-Fachgeschäft, um ihren Hörverlust mit Hörgeräten auszugleichen(6). In vielen alltäglichen Situationen sichert ihnen die Technik gutes Hören und Verstehen. Doch in lauten und turbulenten Momenten, auf Familienfesten oder Partys, stoßen die Geräte oft an Grenzen. Ihre Nutzer sind dann nicht mehr in der Lage, Gesprächen zu folgen. Ausgerechnet inmitten der lebendigen Gemeinschaft fühlen sie sich allein.

"Gerade für diese akustischen Herausforderungen wurde die KI unseres ReSound Vivia entwickelt", erläutert Rabea Westphal, Leiterin des Produkt-Managements beim Hersteller GN Hearing. "Dieses weltweit kleinste KI-Hörsystem verfügt nicht nur über beste Technik für alltägliche Situationen, sondern auch über einen zusätzlichen Chip mit Deep Neural Network (DNN). Ähnlich wie die Struktur unseres Gehirns ist dieses Netzwerk durch 'Knoten' verbunden. In ihm wird jedes Geräusch in einzelne Schichten zerlegt und analysiert. Im Zusammenspiel mit den Mikrofonen der Hörsysteme kann die KI interessierende Sprache deutlich präziser von störendem Lärm unterscheiden. Sie ahmt die Filterfunktion des Gehirns nach. Und sie ermöglicht so, in lauter Umgebung besser denn je zu verstehen."

Erfahrene Hörgeräte-Nutzerin: "Das erste Mal im Leben habe ich mich bei so einer Feier gefühlt den ganzen Abend unterhalten können."

DNN-basierte Störgeräuschunterdrückung kommt bislang nur in wenigen Hörgeräten zum Einsatz - und nie zuvor gab es eine derart kleine KI-Lösung. Dabei stützt sich Hörsystem ReSound Vivia auf riesige Datenmengen. Der DNN-Chip wurde mit 13,5 Millionen gesprochenen Sätzen trainiert - in diversen Sprachen und mit unterschiedlichem Stimmeinsatz. Ein Mensch würde 25 Jahre benötigen, um so viele Sätze zu sprechen. Gleichzeitig wurde die Datenmenge auf eine Nutzung in lauter Umgebung beschränkt. So kommt die KI sehr zielgerichtet zum Einsatz und ermöglicht ein höchst effizientes System mit leistungsstarkem Akku für den ganzen Tag. Obendrein besticht ReSound Vivia auch durch zukunftsfähige Konnektivität mit Bluetooth Low Energy (LE) Audio und Auracast.

Die einschneidenden Verbesserungen, die das kleinste KI-Hörsystem der Welt in sehr lauten Umgebungen bietet, werden von vielen erfahrenen Hörgeräte-Nutzern bestätigt: "Ich habe die KI zuerst bei einem Geburtstag getestet - mit etwa 50 Leuten, DJ usw.", berichtet etwa Hörakustik-Meisterin Yvonne Lindner (29), die seit ihrer Kindheit selbst Hörgeräte trägt. "Das erste Mal im Leben habe ich mich bei so einer Feier gefühlt den ganzen Abend unterhalten können. Zwischendurch habe ich den Chip mal ausgemacht; das war ein wahnsinniger Unterschied. Es war richtig schön und solche Erlebnisse hatte ich inzwischen öfter."(7)

Wer mehr über das weltweit kleinste KI-Hörsystem erfahren möchte, sollte sich an einen örtlichen Partner-Hörakustiker der GN Hearing wenden (siehe https://www.resound.com/de-de/find-a-professional). Hier hat man oft auch die Chance, Hörsystem ReSound Vivia(TM) unverbindlich im Alltag zu testen - auch über die Feiertage.

Literatur: 1. Groth & Cui (2023) + Jespersen et al. (2024) I 2. Cui & Groth (2024) I 3. Jespersen (2024) I 4. Jespersen, Dieu & Rubachandran (2024) I 5. GN-eigene Daten vorliegend I 6. EuroTrak-Umfrage der European Instrument Manufacturers Association (EHIMA) 2025 I 7. OMNIdirekt 10/2025, S. 64-66

Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.

Redaktioneller Hinweis:

Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.gnhearing.com.

© 2025 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Original-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuell