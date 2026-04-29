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Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH

LEARNTEC 2026 startet am 5. Mai in Karlsruhe
Fokus auf DigitalPakt 2.0, KI und immersive Lernwelten

LEARNTEC 2026 startet am 5. Mai in Karlsruhe / Fokus auf DigitalPakt 2.0, KI und immersive Lernwelten
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Karlsruhe (ots)

Vom 5. bis 7. Mai 2026 wird die Messe Karlsruhe erneut zum Treffpunkt der digitalen Bildungsbranche: Die LEARNTEC, Europas größte Fachmesse mit Kongress für digitale Bildung, rückt aktuelle Entwicklungen rund um den DigitalPakt Schule 2.0, Künstliche Intelligenz (KI) in der Aus- und Weiterbildung sowie immersive Lerntechnologien in den Mittelpunkt.

Mit Blick auf den geplanten DigitalPakt 2.0 präsentieren zahlreiche Aussteller konkrete Lösungen für Schulen und Schulträger - von ganzheitlichen Verwaltungs- und Lernplattformen über immersive Raumkonzepte bis hin zu Anwendungen zur individuellen Lernförderung. Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zeigt unter anderem einen interaktiven Drohnenparcours, bei dem Besuchende Drohnen programmieren und autonom fliegen lassen können. Angebote zur Förderung von Medienkompetenz und Computational Thinking ergänzen das Schulprogramm.

Auch im Bereich Corporate Learning steht die praktische Anwendung neuer Technologien im Fokus. KI-gestützte Coaching- und Trainingsplattformen ermöglichen personalisierte Lernpfade sowie realitätsnahe Gesprächssimulationen für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus zeigen Anbieter XR- und VR-basierte Trainingslösungen - etwa für sicherheitskritische Szenarien, Onboarding-Prozesse oder die Fernsteuerung humanoider Roboter. Serious Games und digitale Escape Rooms setzen Impulse für Arbeitssicherheit, Krisenmanagement und Personalentwicklung.

"Mit dem DigitalPakt 2.0 und den rasanten technologischen Entwicklungen stehen Bildungseinrichtungen und Unternehmen vor strategischen Entscheidungen. Die LEARNTEC bietet Orientierung und die Möglichkeit, Lösungen direkt zu testen", sagt Projektleiterin Stefanie Ruf.

Ergänzt wird die Fachmesse durch ein Kongressprogramm sowie neue Formate wie die "Innovation Island" und kostenfreie Masterclasses zu aktuellen Trendthemen.

Weitere Informationen: www.learntec.de

Pressekontakt:

Katrin Wagner
Senior PR Managerin
Tel: +49(0)721-3720-2308
E-Mail: katrin.wagner@messe-karlsruhe.de

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH
Festplatz 9
76137 Karlsruhe
www.messe-karlsruhe.de

Original-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuell

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