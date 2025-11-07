Debeka Versicherungsgruppe

Private Cyberversicherung als Schutz für den Online-Alltag: Debeka erhält Auszeichnung zum Versicherungsprodukt des Jahres

Angebot verzeichnet hohe Nachfrage

Koblenz (ots)

Die Cyberversicherung der Debeka ist jetzt vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) als "Versicherungsprodukt des Jahres 2025" ausgezeichnet worden. Seit der Markteinführung im Juli verzeichnet das Produkt eine hohe Nachfrage. Nach Angaben des Unternehmens haben sich bereits rund 15.000 Kunden für die Absicherung entschieden, die in der heutigen Online-Welt vor zahlreichen Bedrohungen schützt. Dazu zählen beispielsweise Betrugsfälle beim Onlineshopping, Phishing-Attacken, Cybermobbing oder der Missbrauch persönlicher Daten.

Vorstandsmitglied Dr. Normann Pankratz sagt: "Die Auszeichnung als 'Versicherungsprodukt des Jahres' bestätigt unseren Anspruch, innovative und bedarfsgerechte Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Welt zu bieten, denn die meisten von uns sind täglich mehrere Stunden online. Unsere Mitglieder und Kunden profitieren dabei von einem Schutz, der nicht erst im Schadenfall greift, sondern bereits präventiv wirkt und die digitale Sicherheit nachhaltig stärkt. Auch die uns bisher gemeldeten und zu einem großen Teil bereits abgewickelten Vermögensschäden belegen die Notwendigkeit der Absicherung digitaler Risiken. Das gilt umso mehr in der anstehenden Vorweihnachtszeit - bekanntermaßen eine Hochphase für Cyberkriminelle in der Online-Shoppingwelt."

Marktrelevanz und Nutzerverhalten

Eine aktuelle Bitkom-Studie zeigt: Fast zwei Drittel der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland waren bereits von Cyberkriminalität betroffen. Die Debeka verweist darauf, dass angebotene Präventionsleistungen, wie z. B. ein Anti-Betrugs-Assistent oder eine Cloud zur Datensicherung, von den Versicherten intensiv genutzt werden. Ziel ist es dabei, die digitale Resilienz zu stärken und das Risiko von Schäden zu verringern. Dennoch lassen sich Schäden nicht immer vermeiden.

Branchenblick und Expertenmeinung

Das DISQ-Expertenteam hebt hervor: "Die Debeka bietet hier erstmalig eine Cyberversicherung an. Die Leistungen zählen aktuell zu den besten am Markt. Das Thema wird durch Vertrieb und Verbraucher bedauerlicherweise sehr vernachlässigt, gleichwohl ist das Risiko durchaus erheblich. Insofern ist dieses neue Debeka-Produktangebot sehr positiv zu bewerten."

Ausblick

Die Zahl der Cyberangriffe auf Privatpersonen steigt laut Branchenstatistiken kontinuierlich. Die Debeka sieht die Auszeichnung als Bestätigung für die Relevanz und den Bedarf an innovativen Lösungen zum Schutz vor digitalen Risiken. Das Produkt ist bereits ab einem monatlichen Beitrag von 7,50 Euro zu haben.

Weitere Informationen und Details zum Angebot sind unter: www.debeka.de/cyberversicherung

