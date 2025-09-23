PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

"sportstudio live" im ZDF mit Radsport-WM und Ruder-WM

"sportstudio live" im ZDF mit Radsport-WM und Ruder-WM
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Noch bis Sonntag, 28. September 2025, finden die Radsport-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali statt – und damit zum ersten Mal in Afrika. Am Abschluss-Wochenende stehen die Straßenrennen der Frauen und Männer auf dem Wettkampf-Programm – und das ZDF überträgt live: Am Samstag, 27. September 2025, ist "sportstudio live" von 15.15 bis 17.00 Uhr auf Sendung und am Sonntag, 28. September 2025, von 14.55 bis 17.00 Uhr. Neben der Radsport-WM gibt es dann auch Zusammenfassungen von der Ruder-WM in Shanghai, die live im ZDF-Streaming-Portal verfolgt werden kann.

Am zurückliegenden Wochenende wurden in Ruanda die Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren der Frauen und im Einzelzeitfahren der Männer vergeben – beide Rennen noch zu sehen auf sportstudio.de. Nun geht es am Mittwoch, 24. September 2025, mit dem Mixed-Staffelrennen weiter – von 13.45 bis 17.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de sowie in Web und App des ZDF. Beim Staffelrennen werden dem sechsköpfigen deutschen Team – Miguel Heidemann, Jonas Rutsch, Franziska Koch, Liane Lippert, Antonia Niedermaier stehen als Starter bereits fest – nach dem Gewinn der Silbermedaille im vergangenen Jahr gute Chancen eingeräumt. ZDF-Reporter Andreas Kürten kommentiert das Rennen, für Interviews ist Benno Krieger im Einsatz.

WM-Straßenrennen der Frauen und Männer live im ZDF

Moderator Florian Zschiedrich begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 27. September 2025, 15.15 Uhr im ZDF, zum WM-Straßenrennen der Frauen, und am Sonntag, 28. September 2025, 14.55 Uhr zum WM-Straßenrennen der Männer. Der ehemalige Radprofi Marcel Kittel und die über 13 Jahre lang als Radsportlerin mit Prothese erfolgreiche Denise Schindler sind als Experte und Expertin dabei, die Rennen kommentiert Andreas Kürten.

Ruder-WM in Shanghai im ZDF-Livestream

Noch bis zum 28. September 2025 finden die Ruder-Weltmeisterschaften im chinesischen Shanghai statt. Das ZDF berichtet von Donnerstag, 25. September 2025, bis Sonntag, 28. November 2025, täglich ab 8.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal von den Wettbewerben im Shanghai Water Sports Centre, einem der modernsten Wassersportzentren Asiens. Zusammenfassungen sind am Wochenende im Rahmen der "sportstudio live"-Strecken am Nachmittag zu sehen. Felix Tusche ist als Kommentator im Einsatz, als Co-Kommentator ist der ehemalige Ruder-Weltmeister und Schlagmann des Deutschlandachter Hannes Ocik dabei.

Kontakt
Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter  hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
 "sportstudio live" im ZDF streamen
 Sport auf ZDFheute
 ZDFheute zur Radsport-WM
 ZDFheute zu den Einzelzeitfahren der Rad-WM
Pressemappe zu  "sportstudio" im ZDF

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 22.09.2025 – 15:05

    ZDF-Programmänderung ab Woche 39/25

    Mainz (ots) - Woche 39/25 Mi., 24.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) TFA: Gefahr im Trinkwasser Film von Kim Plettemeier und Max Neidlinger Kamera: Timo Höft Deutschland 2025 Im Streaming: 24. September 2025, 17.00 Uhr bis 23. September 2027 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.) Woche 40/25 Di., 30.9. Bitte Korrektur des Sendetitels beachten: 20.15 Einigkeit, Verdruss und Freiheit ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:25

    ZDF-Programmänderung Woche 43/25

    Mainz (ots) - Woche 43/25 Di., 21.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 21.00 frontal (HD/UT) Moderation: Ilka Brecht ("frontal-Dokumentation: Operation Apollo - Die Pagerattacke des Mossad" entfällt. Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 22.10.2025, 3.15 Uhr beachten.) Pressekontakt: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren