"sportstudio live" im ZDF mit Radsport-WM und Ruder-WM

Mainz

Noch bis Sonntag, 28. September 2025, finden die Radsport-Weltmeisterschaften in Ruandas Hauptstadt Kigali statt – und damit zum ersten Mal in Afrika. Am Abschluss-Wochenende stehen die Straßenrennen der Frauen und Männer auf dem Wettkampf-Programm – und das ZDF überträgt live: Am Samstag, 27. September 2025, ist "sportstudio live" von 15.15 bis 17.00 Uhr auf Sendung und am Sonntag, 28. September 2025, von 14.55 bis 17.00 Uhr. Neben der Radsport-WM gibt es dann auch Zusammenfassungen von der Ruder-WM in Shanghai, die live im ZDF-Streaming-Portal verfolgt werden kann.

Am zurückliegenden Wochenende wurden in Ruanda die Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren der Frauen und im Einzelzeitfahren der Männer vergeben – beide Rennen noch zu sehen auf sportstudio.de. Nun geht es am Mittwoch, 24. September 2025, mit dem Mixed-Staffelrennen weiter – von 13.45 bis 17.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de sowie in Web und App des ZDF. Beim Staffelrennen werden dem sechsköpfigen deutschen Team – Miguel Heidemann, Jonas Rutsch, Franziska Koch, Liane Lippert, Antonia Niedermaier stehen als Starter bereits fest – nach dem Gewinn der Silbermedaille im vergangenen Jahr gute Chancen eingeräumt. ZDF-Reporter Andreas Kürten kommentiert das Rennen, für Interviews ist Benno Krieger im Einsatz.

WM-Straßenrennen der Frauen und Männer live im ZDF

Moderator Florian Zschiedrich begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 27. September 2025, 15.15 Uhr im ZDF, zum WM-Straßenrennen der Frauen, und am Sonntag, 28. September 2025, 14.55 Uhr zum WM-Straßenrennen der Männer. Der ehemalige Radprofi Marcel Kittel und die über 13 Jahre lang als Radsportlerin mit Prothese erfolgreiche Denise Schindler sind als Experte und Expertin dabei, die Rennen kommentiert Andreas Kürten.

Ruder-WM in Shanghai im ZDF-Livestream

Noch bis zum 28. September 2025 finden die Ruder-Weltmeisterschaften im chinesischen Shanghai statt. Das ZDF berichtet von Donnerstag, 25. September 2025, bis Sonntag, 28. November 2025, täglich ab 8.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal von den Wettbewerben im Shanghai Water Sports Centre, einem der modernsten Wassersportzentren Asiens. Zusammenfassungen sind am Wochenende im Rahmen der "sportstudio live"-Strecken am Nachmittag zu sehen. Felix Tusche ist als Kommentator im Einsatz, als Co-Kommentator ist der ehemalige Ruder-Weltmeister und Schlagmann des Deutschlandachter Hannes Ocik dabei.

