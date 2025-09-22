ZDF

Ehrlich Brothers x ZDF: "DIAMONDS– Die große Jubiläumsshow" und viele weitere Programme mit den berühmten Magiern

Die Ehrlich Brothers feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum: Das ZDF zeigt das magische Tourprogramm "Ehrlich Brothers DIAMONDS – Die große Jubiläumsshow" aus der Dortmunder Westfalenhalle mit den spektakulärsten und besten Illusionen aus zehn Jahren Karriere. In den kommenden Monaten folgen viele weitere Programme mit den berühmten Magiern, darunter die Backstage-Doku zur "DIAMONDS"-Tour, eine Doku zu ihrer USA-Tournee, einer Ausgabe von"37°" sowie Sendungen im Kinderprogramm.

"Ehrlich Brothers DIAMONDS – Die große Jubiläumsshow" gewährt neben den Bühnenhighlights exklusive Einblicke hinter die Kulissen und in die Heimat der Ehrlich Brothers, wo die großen Illusionen von Beginn an entstehen. Die Sendung ist am Samstag, 27. September 2025, um 20.15 Uhr im ZDF und ab 10.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal zu sehen – außerdem am Sonntag, 30. November 2025, bei KiKA und am Sonntag, 23. November 2025, 10.15 Uhr, im ZDF, in gekürzter Fassung.

Die Dokumentation "Backstage: Die Ehrlich Brothers – Die Magie hinter der DIAMONDS-Show" schaut exklusiv hinter die Kulissen der gigantischen Veranstaltung – ab Dienstag, 23. September 2025, im ZDF zu streamen und am Sonntag, 28. Dezember 2025, um 19.25 Uhr im ZDF (gekürzte Fassung, ca. 20 Minuten) zu sehen.

Mit den Ehrlich Brothers unterwegs auf ihrer ersten US-Tour

Im Herbst 2025 erfüllen sich die Brüder ihren größten Traum: die erste Tournee durch die USA. ZDFneo begleitet die Ehrlich Brothers, die sich damit in ihr bisher größtes Abenteuer stürzen. Zu sehen ist die dreiteilige Dokumentation "Ehrlich Brothers – Road to Las Vegas. Die große USA-Tour" jeweils samstags ab 29. November 2025, 18.20 Uhr, in ZDFneo und alle Folgen ab 29. November 2025 im ZDF-Streaming-Portal.

Die magische Prank-Show und "1, 2 oder 3"-Sendungen mit den Ehrlich Brothers

"Magic Pranks – Ausgetrickst mit den Ehrlich Brothers" ist die erste magische Prank-Show, in der Kinder die Hauptrolle übernehmen und mit Hilfe der Ehrlich Brothers Freunde und Familie aufs Glatteis führen. Sie wenden sich dazu per Video an die Magier, die die Kinder entweder selbst, mit Hilfe der Prank-Komplizin Jeannie Wagner oder einer Magischen Trickbox bei ihrem Prank unterstützen – im Dezember zu sehen bei KiKA und im ZDF.

Geniale Erfindungen und technische Tüfteleien: In der "1, 2 oder 3"-Show sorgen die Ehrlich Brothers im Dezember bei KiKA und im ZDF für besondere Faszination und bringen mit ihren spektakulären Illusionen Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen. Anfang 2026 lädt KiKA dann zur "1, 2 oder 3 – Die Challenge: Magie & Comedy mit Elton" ein. Prominente Gäste aus Magie (Ehrlich Brothers), Schauspiel und Comedy sorgen bei der besonderen Abendshow gemeinsam mit Moderator Elton für beste Unterhaltung. Zu sehen ist die Show bei KiKA und man kann sie auf 12oder3.de streamen. Außerdem wiederholt KiKA zwei "1, 2 oder 3"-Sendungen mit den Ehrlich Brothers aus 2024: Am Sonntag, 28. September 2025, 17.00 Uhr, "1, 2 oder 3 – Elton und das blaue Wunder" und im November 2025 "1, 2 oder 3 – Zauberhafte Augenblicke".

"37°" besucht nach einem Jahr die Kinder aus dem Zaubercamp "Magic Moves"

Ein Jahr nachdem das Social Factual-Format "Magic Moves" im ZDF zu sehen war, besucht die Reportagereihe "37°" vier Familien von Kindern mit halbseitiger Körperlähmung, die an dem medizinisch begleiteten Camp der Ehrlich Brothers teilgenommen hatten. Ben, Gabriel, Anna und Jule konnten dort durch das Erlernen magischer Tricks ihre motorischen Fähigkeiten verbessern und ihr Selbstbewusstsein stärken. Wie geht es ihnen heute? "37°: Magic Moves – ein Jahr danach" (Arbeitstitel) ist im Januar 2026 im ZDF zu sehen.

