Schneller durch die MPU: 123MPU als erste MPU-Vorbereitung in Deutschland mit staatlicher Zertifizierung ZFU

Angebote zur MPU-Vorbereitung gibt es viele – doch wie finden Betroffene heraus, wer ihnen wirklich helfen kann? Um einen Lehrgang mit geprüfter Qualität anbieten zu können, hat sich 123MPU von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zertifizieren lassen. Warum diese Zertifizierung ein Meilenstein für die MPU-Vorbereitung in Deutschland ist und weshalb die Kursteilnehmer bei 123MPU nicht nur hohe Standards, sondern auch rechtliche Sicherheit erwarten können, erfahren Sie hier.

Wenn der Führerschein weg ist, ist das für die Betroffenen mehr als ärgerlich. In vielen Fällen steht vor der Rückgabe die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) an. Die Begutachtungsstellen sehen eine professionelle MPU-Vorbereitung inzwischen mit großem Wohlwollen. Zudem werben zahlreiche MPU-Beratungen mit Erfolgsgarantien. Sind solche Angebote aber tatsächlich seriös? „Bei Erfolgsgarantien wäre ich genauso vorsichtig wie bei Gruppen-Coachings“, sagt Michael Craemer, Geschäftsführer von 123MPU. „Eine MPU läuft nicht schematisch ab und die Gutachter wollen auf ihre Fragen ganz sicher keine auswendig gelernten Antworten hören. Es geht ihnen darum, eine Veränderung festzustellen, die gewährleistet, dass sich das Fehlverhalten nicht wiederholt. Die Vorbereitung muss daher gründlich, professionell und vor allem individuell sein. Wer den falschen Anbieter wählt, verliert nicht nur viel Geld und Zeit, er hat es bei einer mehrfachen Wiederholung eventuell auch schwerer.“

„Bei einer MPU kommt es darauf an, möglichst früh mit der Vorbereitung zu beginnen, weil sich die Erfolgschancen dadurch erhöhen und sich die Zeit bis zur Rückgabe des Führerscheins deutlich verkürzen lässt. Die Betroffenen müssen sich also schnell für eine MPU-Beratung entscheiden“, fügt Michael Craemer hinzu. „Wir haben uns zertifizieren lassen, damit jeder sofort erkennen kann, dass wir ein qualitativ hochwertiges Angebot bieten.“ Die Zertifizierung der ZFU bescheinigt 123MPU, dass die angebotene Online-Vorbereitung den gesetzlichen Vorgaben entspricht und inhaltlich wie didaktisch zielführend ist. Dabei setzt 123MPU auf eine persönliche Begleitung, sorgfältiges Profiling, individuell erstellte Fragen und ein umfangreiches Feedback. Als ausgebildeter Psychologischer Berater mit dem Schwerpunkt Suchtverhalten beschäftigt sich Michael Craemer seit mehr als 20 Jahren mit der MPU und konnte weit über tausend Betroffene in Rekordzeit durch die Untersuchung bringen.

Warum die Zulassung der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) für die Kunden von 123MPU wichtig ist

„Eine MPU sollte niemand auf die leichte Schulter nehmen, denn für die Gutachter geht es um die Verkehrssicherheit“, erklärt Michael Craemer. „Die Betroffenen müssen sich daher aktiv beteiligen, um auf das Gespräch gut vorbereitet zu sein. Wir geben ihnen aber nicht einfach die nötigen Informationen, sondern schauen uns ihre individuelle Situation an, um eine persönliche Vorbereitung leisten zu können. Dass wir dabei vom Profiling über das Einzelcoaching bis zur Prüfungssimulation äußerst sorgfältig vorgehen, wollten wir uns von der ZFU bestätigen lassen.“

Die ZFU ist eine für die Prüfung und Zulassung von Fernlehrgängen zuständige Behörde, die sicherstellt, dass Fernunterrichtsangebote bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Sie dient vor allem dem Verbraucherschutz. Für die Teilnehmer einer MPU-Vorbereitung, die eine MPU positiv bestehen möchten, ist die ZFU-Zulassung ein entscheidender Qualitätsnachweis, denn nur zertifizierte Anbieter dürfen rechtlich gesehen eine beurteilende Vorbereitung auf die MPU durchführen. Das bedeutet konkret, dass sie Inhalte nicht nur vermitteln, sondern auch Lernfortschritte bewerten, Rückmeldung geben und individuelle Einschätzungen zur MPU-Fähigkeit vornehmen dürfen.

Ein nicht zertifiziertes Angebot darf dagegen lediglich allgemeine Hinweise geben, aber keine individuelle Bewertung oder Vorbereitung im Sinne eines Curriculums durchführen. Solche Angebote sind somit rechtlich keine gültigen Fernunterrichtsverträge und bieten keinerlei Verbraucherschutz. Eine ZFU-Zertifizierung ist daher nicht nur ein formales Qualitätssiegel, sondern ein zentrales Sicherheitsmerkmal für den Verbraucher, um sich vor unseriösen oder unwirksamen Angeboten im sensiblen Bereich der MPU-Vorbereitung zu schützen.

Was bei 123MPU für die ZFU-Zertifizierung geprüft wurde

Die ZFU schaut vor allem auf das didaktisch-pädagogische Konzept: Die Lehrmaterialien müssen für das Selbststudium geeignet und verständlich aufbereitet sein. Zudem werden wirksame Mechanismen verlangt, mit denen sich der Lernerfolg der Teilnehmer überprüfen lässt. Neben inhaltlichen Aspekten bewertet die ZFU auch die rechtliche Transparenz, wobei es besonders auf klare und faire Vertragsbedingungen ankommt. Diese Standards stellen insgesamt sicher, dass der Fernlehrgang sowohl thematisch als auch organisatorisch den Anforderungen entspricht.

Die ZFU-Zulassung ist allerdings kein einfacher Antrag mit kurzer Prüfung. Vielmehr handelt es sich um einen langwierigen Prozess, bei dem jedes Detail des Fernunterrichts unter die Lupe genommen wird. Das Team von 123MPU musste von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung alles offenlegen, dokumentieren und fachlich begründen. Aus groben Richtlinien wurden didaktisch sinnvolle Feinziele abgeleitet und das galt für jedes Thema, jede Unterrichtseinheit und auch die Lernerfolgskontrollen. Am Ende stellten die Fachleute der ZFU in ihrem Gutachten fest, dass sowohl Konzept als auch Umsetzung didaktisch und inhaltlich den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Auf dieser Grundlage erfolgte die staatliche Zulassung.

Ein Meilenstein für die MPU-Beratung in Deutschland

Die MPU-Vorbereitung ist ein sensibler Bereich, in dem die Qualität entscheidend für den Erfolg der Teilnehmer ist. Bisher fehlten in diesem Markt klare Standards und Regulierungen. Die Verbraucher hatten es somit schwer, ein seriöses Angebot zu finden. Die ZFU-Zulassung des Fernlehrgangs von 123MPU ist daher ein bedeutender Schritt für die gesamte Branche. Erstmals wurde ein MPU-Vorbereitungskurs staatlich geprüft und anerkannt. 123MPU setzt damit einen neuen Standard im Markt und kann andere Anbieter dazu motivieren, ihre Kurse ebenfalls zertifizieren zu lassen. „Sie sollten wissen, dass die Zertifizierung für uns kein Sprint war, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der über viele Monate lief“, betont Michael Craemer. „Es begann mit der Idee für einen Online-Kurs, die spätestens mit der Corona-Zeit konkrete Gestalt annahm. Für uns war früh klar, dass wir höchste Qualitätsansprüche mit rechtlicher Sicherheit verbinden wollten. Die ZFU-Zertifizierung sorgt für eine objektive Orientierung in einem bislang unübersichtlichen Markt.“

