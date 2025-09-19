ZDF

Zahl der Frauen in ZDF-Führungsfunktionen auf Höchstwert

ZDF-Intendant Himmler: Paritätische Besetzung bleibt das Ziel

Die Zahl von Frauen in ZDF-Führungsfunktionen ist weiter gestiegen und erreicht mit 45,3 Prozent im Jahr 2024 den bisher höchsten Wert.

"Das Thema Gleichstellung ist im ZDF sichtbarer denn je. Wir kommen unserem Ziel einer paritätischen Besetzung der Führungspositionen immer näher. Aber mit dem bisher erreichten Wert werden wir uns nicht zufriedengeben", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz bei der Vorstellung des Berichts der Gleichstellungsbeauftragten Stephanie Keppler.

Insgesamt erreicht die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF 51,1 Prozent.

Stephanie Keppler: Gleichstellung ist entscheidender Faktor

ZDF-Gleichstellungsbeauftragte Stephanie Keppler: "In den vergangenen Jahren hat die Gleichstellungsarbeit im ZDF wichtige Fortschritte erzielt. Dennoch müssen wir die Strukturen weiter betrachten und kontinuierlich verändern: Konzepte wie Shared Leadership vorantreiben, Auswahlverfahren eng begleiten, Entgelttransparenz sicherstellen. So erreichen wir in allen Bereichen echte Gleichstellung. Für das ZDF ist das in seiner Rolle als attraktiver Arbeitgeber und modernes Medienunternehmen ein entscheidender Faktor."

Erster Bericht von Diversity Manager Frank Rusko vor dem Fernsehrat

Seinen ersten Bericht vor dem Fernsehrat stellte Diversity Manager Frank Rusko vor: "Unter dem Leitmotiv 'Das WIR im Blick' wollen wir die Themenfelder Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Vereinbarkeit sowie Zugehörigkeit im ZDF fördern. Ein wichtiger Schritt ist die Aufnahme des Diversity Managements in die strategische Unternehmensplanung."

In diesem Jahr wurden bereits einige Projekte umgesetzt. 2025 fanden die ersten "Tage der Vielfalt" im ZDF statt, die den Mitarbeitenden einen niederschwelligen Zugang zu diesem Thema ermöglichten. Seit dem 1. August 2025 ist das ZDF Mitglied der "Charta für Vielfalt". Neu gegründet wurde das Mitarbeitendennetzwerk "Herkunft & Horizonte", um die migrantische Perspektive im ZDF zu stärken. Ebenfalls ins Leben gerufen wurde ein Väternetzwerk. Ein nächster Schritt ist eine Mitarbeitendenbefragung zu den Themen Vielfalt, Vereinbarkeit und Diskriminierungserfahrungen.

