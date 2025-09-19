PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 21. September 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Sonntag, 21. September 2025, 12.00 Uhr

Sonntag, 21. September 2025, 12.00 Uhr  
ZDF-Fernsehgarten

Der Fernsehgarten singt. Kiwi begrüßt heute drei Chöre, die zusammen mit ihren prominenten Paten bei verschiedenen musikalischen Herausforderungen gegeneinander antreten. 

Gäste: Heinz Rudolf Kunze, Thomas Anders, Nik P., SOPHIA, Caleb Hearn, ela., Tom Marks, Julia Meladin, Toni Krahl & die KINX vom Prenzlauer Berg, Veedelperlen, Hansemädchen, der Berliner Kneipenchor, Aleksandra Bechtel Jürgen Milski und Pierre Littbarski.

