Super Micro Computer, Inc.

Revolutionäre Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) von Supermicro vereinfachen und verkürzen den Aufbau von flüssigkeitsgekühlten AI/IT-Rechenzentren auf globaler Ebene

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Einfach zu entwerfen, einfach zu bauen, einfach zu implementieren und einfach zu bedienen: Lösung für alle kritischen Computer- und Kühlungsinfrastrukturen

Kurze Bereitstellungszeit und kurze Time-to-Online mit allem, was zur vollständigen Ausstattung von KI/IT-Rechenzentren erforderlich ist

Kostenersparnis durch modularisierte Baustein-Lösungsarchitektur vom System über das Rack bis hin zum Rechenzentrum

Hohe Qualität und hohe Verfügbarkeit durch das branchenführende Design, die Fertigungskapazitäten, die Management-Software, die Vor-Ort-Services und den weltweiten Support von Supermicro

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt Data Center Building Block Solutions an, die einfachste Lösung zur Bewältigung der immensen Komplexität bei der Ausstattung von flüssigkeitsgekühlten KI-Fabriken mit allen kritischen Infrastrukturkomponenten, einschließlich Servern, Storage, Netzwerken, Racks, Flüssigkeitskühlung, Software, Services und Support. Als Erweiterung der System Building Block Solutions von Supermicro bietet DCBBS eine standardisierte und dennoch flexible Lösungsarchitektur, die in ihrem Umfang erheblich erweitert wurde, um die anspruchsvollsten KI-Rechenzentrums-Trainings- und Inferenz-Workloads zu bewältigen und die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Rechenzentren zu vereinfachen – und das bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.

„DCBBS von Supermicro ermöglicht Kunden den einfachen Aufbau einer Rechenzentrumsinfrastruktur mit dem schnellsten Time-to-Market- und Time-to-Online-Vorteil, die innerhalb von nur drei Monaten implementiert werden kann", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Mit unseren Komplettlösungen, einschließlich der Entwicklung von Rechenzentrumslayouts und Netzwerktopologien, Stromversorgungs- und Batterie-Backup-Einheiten, vereinfacht und beschleunigt DCBBS den Aufbau von KI-Rechenzentren, was zu reduzierten Kosten und verbesserter Qualität führt."

DCBBS bietet Pakete mit vorvalidierten, skalierbaren Einheiten auf Rechenzentrumsebene an, darunter eine skalierbare KI-Fabrik-DCBBS-Einheit mit 256 Nodes, die den Aufwand für ein langwieriges Rechenzentrumsdesign verringert, indem sie ein rationalisiertes Paket mit Grundrissen, Rack-Ansichten, Stücklisten und mehr bietet. Supermicro bietet umfassende First-Party-Services, um den Projekterfolg zu gewährleisten, angefangen von der Beratung über die Bereitstellung vor Ort bis hin zum kontinuierlichen Vor-Ort-Support. DCBBS ist auf Systemebene, Rack-Cluster-Ebene und Rechenzentrumsebene anpassbar, um praktisch alle Projektanforderungen zu erfüllen.

Zusammen mit unserer DLC-2 Technologie hilft DCBBS den Kunden, bis zu 40 % Strom zu sparen, den Platzbedarf im Rechenzentrum um 60 % zu reduzieren und den Wasserverbrauch um 40 % zu senken, was zu 20 % niedrigeren TCO führt.

KI-Fabrik – skalierbare Einheit auf Rechenzentrumsebene

Der Bedarf an KI-Infrastruktur steigt weiter an: KI-Trainingscluster erfordern Cluster mit Tausenden von Grafikprozessoren, um grundlegende Modelle zu entwickeln. KI-Inferenzanwendungen nutzen auch mehr Rechenkapazität zur Testzeit, indem sie mehrere Inferenzdurchläufe mit einer Mischung von Modellen durchführen, um mehr Intelligenz zu liefern. Das KI-Fabrik-DCBBS-Paket von Supermicro rüstet Rechenzentren vollständig aus, um diese steigenden KI-Rechenanforderungen zu bewältigen.

Die Lösungen von Supermicro umfassen bis zu 256 flüssigkeitsgekühlte 4U Supermicro NVIDIA HGX™ Systemnodes, jedes System ausgestattet mit 8 NVIDIA Blackwell GPUs (2.048 GPUs insgesamt), verbunden mit bis zu 800 Gb/s NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand oder NVIDIA Spectrum™ X Ethernet Netzwerkplattform. Die Recheninfrastruktur wird durch elastisch skalierbaren mehrstufigen Speicher mit leistungsstarken PCIe Gen5 NVMe, TCO-optimierten Data Lake-Knoten und ausfallsicheren Managementsystemknoten für einen unterbrechungsfreien Betrieb unterstützt.

Anpassung auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene

Supermicro verfolgt einen modularen Bausteinansatz, der aus drei hierarchischen Ebenen besteht: auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene, was den Kunden unvergleichliche Designoptionen bei der Festlegung einer Stückliste auf Systemebene bietet, bis hin zur Auswahl einzelner Komponenten, einschließlich CPUs, GPUs, DIMMs, Laufwerke und NICs. Durch die Anpassung auf Systemebene wird sichergestellt, dass spezielle Hardwareanforderungen für bestimmte Rechenzentrums-Workloads und -Anwendungen erfüllt werden und eine granulare Feinabstimmung der Rechenzentrumsressourcen möglich ist.

Supermicro hilft bei der Gestaltung von Rack-Gehäusen, um die Optimierung von Thermik und Verkabelung zu gewährleisten, und gibt Kunden die Möglichkeit, den Typ des Rack-Gehäuses zu wählen, einschließlich 42U-, 48U- und 52U-Konfigurationen.

Nach dem ersten Beratungsgespräch mit dem Kunden liefert Supermicro ein Projektangebot, das auf ein bestimmtes Energiebudget, Leistungsziel oder andere Anforderungen des Rechenzentrums zugeschnitten ist.

Supermicro DLC-2

Da der Marktanteil von flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren von weniger als 1 % auf voraussichtlich 30 % innerhalb eines Jahres ansteigt, treibt Supermicro die branchenweite Einführung von DLC voran, indem es seinen Kunden hilft, die Herausforderung zu meistern, neue flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren zu bauen, die die Wärme effizienter abführen können.

DLC sorgt für unübertroffene Effizienz, indem es die Wärme direkt von den einzelnen Chips ableitet, einschließlich KI-GPUs, die mit 1000 W TDP und mehr laufen. Die Infrastruktur für die Flüssigkeitskühlung wird im Maßstab des Rechenzentrums geplant und eingesetzt, einschließlich der Rohrleitungen und des anlagenseitigen Flüssigkeitskühlturms zur Wärmeableitung. Supermicro ist branchenführend in der Bereitstellung einer Gesamtlösung für die Infrastruktur zur direkten Flüssigkeitskühlung von Chips, bestehend aus DLC-Systemen, Kühlmittelverteilern im Rack oder in der Reihe, Kühlmittelverteilern, Kühlung und mehr. Der DLC-2 von Supermicro bringt weitere Verbesserungen:

Cold Plates CPU, GPU, PCle Switch, DIMM, VRM, PSU und mehr Maximale Wassertemperatur am Eingang bis zu 45 °C Lärmpegel Bis zu niedrigen 50 dB LC Wärmeerfassung Bis zu 98 % Energieeinsparungen im Rechenzentrum (im Vergleich zu Luftkühlung) Bis zu 40 %

Service & Software-Bausteine

DCBBS umfasst die Dienstleistungen, die erforderlich sind, um die Time-to-Market und Time-to-Online schnell zu erreichen, ohne die eigenen IT-Ressourcen des Kunden zu belasten. Supermicro bietet ein komplettes Portfolio von Service-Level-Bausteinen wie Rechenzentrumsdesign, Lösungsvalidierung und professionelle Vor-Ort-Bereitstellung. Es umfasst einen kontinuierlichen Vor-Ort-Support, um den langfristigen Erfolg zu gewährleisten, sowie eine 4-Stunden-Reaktionszeitoption für geschäftskritische Betriebszeiten vor Ort.

Supermicros SuperCloud Composer® bietet eine Suite von Infrastruktur-Management-Funktionen mit umfangreichen Analysen, die Compute-, Storage- und Netzwerk-Bausteine im Cloud-Maßstab verwalten.

Zusätzlich zu den Dienstleistungen verfügt Supermicro über umfassendes Know-how bei der Integration von Rechenzentrumsanwendungen, einschließlich KI-Training, KI-Inferencing, Cluster-Management und Workload-Orchestrierung. Dazu gehört auch die Unterstützung von Kunden, die die NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform einsetzen. Supermicro bietet umfassende Dienstleistungen für die Softwarebereitstellung und -validierung auf der Grundlage des Software-Stacks des Kunden.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden die Optimierung für ihre exakte Arbeitslast und Anwendung durch die Auswahl aus einer breiten Familie von Systemen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Speicher, GPUs, Storage, Netzwerken, Strom und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

