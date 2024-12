Die Heilsarmee in Deutschland

Internationaler Tag des Ehrenamts, 5. Dezember: Macht ein Ehrenamt glücklich?

Diplom Psychologe Martin Lotz, Referent für Soziales und Projekte bei der Heilsarmee Deutschland, hat gute Nachrichten für Menschen, die Abwechslung vom Arbeitsalltag und Wege aus der Einsamkeit suchen:

"Ehrenamtliche Mitarbeiter weisen oft eine höhere Lebenszufriedenheit auf. Sie arbeiten meistens im Team. Dadurch entsteht eine soziale Einbindung mit einem starken Gemeinschaftsgefühl. Dies tut nicht nur älteren Menschen gut, die manchmal unter Einsamkeit leiden. Auch Jüngere profitieren davon, zum Beispiel bei einem Studium in einer neuen Stadt. Über das Ehrenamt kann man zu einem positiven Lebensgefühl finden. Langeweile kommt in der Regel nicht auf."

Kann das Ehrenamt einen stressigen Job oder einen öden Büroalltag ausgleichen?

"Das ist bestimmt möglich. Beim Ehrenamt spürt man oft die eigene Selbstwirksamkeit wieder mehr, die vielleicht im Beruf nicht mehr empfunden wird. Menschen, die von Ehrenamtlern betreut werden, geben häufig viel Dankbarkeit zurück. Schließlich erfahren sie im Alltag oft Ablehnung. Diese Wertschätzung der Ehrenamtlichen ist sicherlich ein starker Motivator. Über das Engagement werden auch Körper und Geist ganzheitlich aktiviert. Dazu entsteht eine klare Zeitstruktur, da man ja eine Vereinbarung mit anderen Ehrenamtlichen getroffen hat. All diese Faktoren sorgen für positive Energien, auch deshalb, weil man etwas Sinnstiftendes tut."

Welches Ehrenamt passt zu mir?

Zunächst einmal sollte man sich überlegen, welches Thema einem zusagt, z.B. Menschenrechte, Tierschutz, Umwelt, christliche Wohlfahrt oder obdachlose Menschen. Dann sollte der Einsatzort nicht allzu weit von der Wohnstätte entfernt sein. Auch über die Zeit, die eine ehrenamtliche Tätigkeit insgesamt in Anspruch nimmt, sollte man gut nachdenken. Passt sie in meinen Alltag?

Die Heilsarmee in Deutschland, eine evangelische Freikirche mit einem starken diakonischen Anspruch, beschäftigt bundesweit rund 500 Ehrenamtliche in ihren Einrichtungen, zum Beispiel in Tagestreffs für Obdachlose und Bedürftige oder in Second-Hand-Läden.

