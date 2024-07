MagentaSport

Basketball kostenlos bei MagentaSport: Deutschland siegt 95:50 im Oly-Test

Kein Gegurke gegen Niederlande: Obst findet zum Geburtstag den Rhythmus, Theis bestimmt noch Platz für ein Medaillen-Tattoo

München (ots)

Der Weltmeister kommt allmählich in Olympiaform. Erstmals spielt Coach Gordon Herbert mit seinem Kader für die Olympischen Spiele. Deutschland dominiert den Test gegen Niederlande in jeder Sekunde, landen einen 95:50-Sieg. Andi Obst versenkte zu seinem 28. Geburtstag in der 1. Halbzeit gleich 6 Dreier: "Ja, war eine Frage der Zeit. Ich musste auch erst mal Rhythmus, meinen Körper, meine Beine finden." Johannes Voigtmann hängt diesen Erfolg geeb international eher zweitklassige Niederländer nicht zu hoch: "Wir waren sehr konzentriert und deswegen hat es am Ende Spaß gemacht. Wenn du so ein Spiel nicht richtig angehst, kann das schnell mal in einem Gegurke enden." Am kommenden Freitag geht es dann gegen Japan (live und kostenlos bei MagentaSport), dem ersten Gegner bei den Olympischen Spielen. MagentaSport Experte Per Günther: "Du bist immer noch dabei, deine Identität weiterzubilden." Kurios: Weltmeister Daniel Theis zeigt vor dem Spiel sein Tattoo mit dem WM-Pokal. Wenn´s im Spätsommer in Frankreich eine Medaille wird, wird die auch auf dem Theis´schen Körper verewigt.: "Na klar. Olympia, eine olympische Medaille. Da wird auf jeden Fall noch Platz gefunden."

Nachfolgenden die wichtigsten Stimmen und Clips von der Partie Deutschland gegen die Niederlande - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Weiter geht es schon am kommenden Freitag. Ab 17 Uhr überträgt MagentaSport die Partie der deutschen Frauen gegen Nigeria. Ab 19.30 Uhr sind die Herren gegen Japan dran - beide Partien sind wieder kostenlos für alle empfangbar.

Deutschland - Niederlande 95:50

Deutschland dominiert erwartungsgemäß im Test gegen die Niederlande. Der Weltmeister konnte im ersten Spiel nach der Olympia-Nominierung bis auf Johannes Thiemann auf alle Olympioniken zurückgreifen. Der wird dann spätestens bei dem in Berlin kommende Woche zur Verfügung stehen. Dort gibt er seine Abschiedsvorstellung, so viel steht fest, denn er wird im Sommer ALBA Berlin verlassen.

Geburtstagskind Andi Obst, über seine 6 Dreier in der 1. Halbzeit: "Ja, war eine Frage der Zeit. Ich musste auch erst mal Rhythmus, meinen Körper, meine Beine finden. Ich denke mal, da hat das heute ganz gutgetan, ich hab' mich gut gefühlt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NStqQ0NUNEFRcllkQ3JPYmJNdjNBMVhqMkthSXNleGQ1bG44VGdkcmlwWT0=

Johannes Voigtmann, 10 Punkte: "Wir waren sehr konzentriert und deswegen hat es am Ende Spaß gemacht. Wenn du so ein Spiel nicht richtig angehst, kann das schnell mal in einem Gegurke enden."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SXV5anRDR2E1QWRPTXFsdkNHaVFZajIwTVhLbzNDblBLeEl2bHhzWVdQRT0=

Daniel Theis, 1. Spiel für den DBB in diesem Sommer, hat auf der rechten Wade den WM-Pokal tätowiert. Vor dem Spiel sagte er bereits, dass er noch gute freie Haut am Körper hat: "Na klar. Olympia, eine olympische Medaille. Da wird auf jeden Fall noch Platz gefunden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ak5PbTJFcmZTQmthVGJOMDREbnM0enBtZXZNTGFhOUljS2p5Y1BaUTlNVT0=

MagentaSport-Experte Per Günther: "Aufgabe hätte man nicht besser lösen können. Genau das wünschst du dir. Die richtigen Spieler haben ihre Würfe bekommen, vielleicht noch mal ein bisschen gute Gefühle rausgesogen aus dem Ganzen. Daniel Theis sah super aus, es sind alle gesund geblieben, die Zuschauer gehen glücklich nach Hause, mehr konnte man hier nicht rausquetschen."

Das Testspiel gegen Japan, den ersten Gegner bei Olympia, findet er wichtig: "Das können wir überanalysieren. Du bist immer noch dabei, deine Identität weiterzubilden. Du kannst jetzt nicht sagen, und nicht das zeigen, was wir gegen euch machen werden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1dVOTJBVm9kU0J0ejJ4Q3FGQ0R4a3hYMTloeGJBSTRKbDh6ek9KWkJtZz0=

Die DBB-Auswahl wollte nach einem Training nicht mit dem Bus im Stau stehen und fuhr kurzerhand mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück ins Hotel. MagentaSport-Experte Per Günther ordnet das mit einem Schmunzeln ein: "Ein Weltmeister des Volkes. Wir sind wirklich die letzten 2 Jahre dieser Mannschaft verfallen, weil es coole Typen sind." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YmlWemdHc3R0NkxrZ3pUZTg0VmsxVFgzWm4vQ2hWbUpNVGtBUGRTRC9WOD0=

Kostenlos: MagentaSport zeigt die Olympia-Testspiele der Männer und Frauen

Insgesamt 3 Tests des Weltmeisters werden bei MagentaSport live und kostenlos gezeigt. Am kommenden Freitag, den 19. Juli gegen Japan (ab 19.30 Uhr), steht der nächste an. Zuvor sind an diesem Freitag dann auch die Frauen erstmals bei MagentaSport wiederzusehen: ab 17 Uhr gegen Nigeria.

Die Vorbereitung auf Olympia 2024 - Männer-Team

Samstag, 13.07.2024

Ab 19.00 Uhr: Deutschland - Niederlande

Kommentar: Alexander Frisch

Freitag, 19.07.2024

Ab 17.00 Uhr: Deutschland (Frauen) - Nigeria

Ab 19.30 Uhr: Deutschland (Männer) - Japan

