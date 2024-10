Die Heilsarmee in Deutschland

Kein Dach über dem Leben: Der bekannteste Obdachlose liest am Freitag (25.) und am Samstag (26.) in Frankfurt und Stuttgart

Frankfurt / Stuttgart (ots)

Richard Brox, der bekannteste Obdachlose im deutschsprachigen Raum, liest am Freitag (25.10.) und am Samstag (26.10.) bei der Heilsarmee in Frankfurt und Stuttgart.

Vom Wohnungslosen zum Bestsellerautor. Was wie die Handlung eines Spielfilms klingt, ist die wahre Lebensgeschichte von Richard Brox. Mehr als dreißig Jahre hatte der gebürtige Mannheimer keinen festen Wohnsitz und bekam in dieser Zeit immer wieder Unterstützung von der Heilsarmee. Diese Hilfe trug dazu bei, dass er seinem Leben eine grundlegende Wende geben konnte. 2024 ist Richard Brox erneut zu Gast in verschiedenen Einrichtungen und Gemeinden der Heilsarmee; nun aber als Hauptperson einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe. Der 59-Jährige wird aus seiner Biografie "Kein Dach über dem Leben" lesen, mit der er einen Bestseller landete und verschiedene Preise gewann - sogar im Ausland: In Taiwan wurde das Werk 2020 als bestes fremdsprachiges Buch des Jahres ausgezeichnet.

Frankfurt/Main:

Freitag, 25. Oktober 2024, 17:30 Uhr, Haus Windeck, Windeckstr. 58-60, 60314 Frankfurt

Stuttgart:

Samstag, 26. Oktober 2024, 16 Uhr, Fritz-Schaaff-Haus Männerwohnheim, Silberburgstraße 139, 70176 Stuttgart

Original-Content von: Die Heilsarmee in Deutschland, übermittelt durch news aktuell