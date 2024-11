Idwell GmbH

iDWELL mit 10 Millionen Euro Investment auf Wachstumskurs

Wien, Amsterdam (ots)

Das PropTech Unternehmen sichert sich ein Investment in der Höhe von rund 10 Millionen Euro von Knight Capital sowie bestehenden Investoren wie Flashpoint Venture und Wecken & Cie.

Mit dieser Investition wird das Wachstum konsequent vorangetrieben, in eine noch intelligentere Immobilienverwaltungs-Plattform investiert und das Angebot sowie das Dienstleister-Portfolio erweitert.

iDWELL gibt den erfolgreichen Abschluss seiner Finanzierungsrunde bekannt. Der namhafte Investor, Knight Capital, sowie die bestehenden Investoren wie Flashpoint Venture und Wecken & Cie. investierten in das innovative PropTech-Unternehmen.

Expansion wird vorangetrieben

Rund 750 Immobilienverwaltungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz setzen bereits die innovative Immobilienverwaltungs-Plattform von iDWELL. Mit der Software-as-a- Service (SaaS)-Lösung werden bereits 1,5 Millionen Wohneinheiten verwaltet. “Wir wollen konsequent weiterwachsen, indem wir neue Hausverwaltungen gewinnen, unser Produktangebot diversifizieren und langfristige Partnerschaften in der DACH-Region pflegen”, sagt Alexander Roth, Gründer und CEO von iDWELL. Mit den frischen Mittel soll die führende Position im Bereich des Immobilienmanagements weiter ausgebaut werden. “Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung einer noch effizienteren Immobilienverwaltung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), dem Ausbau von Finanz- und Versicherungslösungen sowie der Erweiterung des Dienstleistungsportfolios”, erklärt Anna Matzenberger, COO von iDWELL.

Renommierter Partner

Knight Capital, ein renommierter Tech-Investor aus den Niederlanden, ist von der bisherigen Geschäftsentwicklung von iDWELL und dem Marktpotenzial des Unternehmens überzeugt. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit iDWELL, einem führenden Anbieter im PropTech-Sektor. Mit seinem beeindruckenden Wachstum und einem hoch zufriedenen Kundenstamm ist iDWELL perfekt positioniert, um innovative Lösungen in der sich schnell digitalisierenden Immobilienbranche anzubieten“, sagt Diederik Ingen Housz, Managing Partner von Knight Capital. „Diese Investition ist ein starkes Signal für unser Geschäftsmodell. Sie ermöglicht es uns, unsere Wachstumsambitionen mit voller Kraft zu verfolgen und jeden Immobilienverwalter zur Nutzung von iDWELL zu bewegen“, freut sich Roth, Knight Capital als neuen Partner gewonnen zu haben. „Mit dieser Unterstützung werden wir unsere Technologie weiterentwickeln und viele weitere Lösungen für die Immobilienbranche anbieten“, so Roth.

Über Knight Capital ( Knight Capital) Knight Capital ist eine führende Investmentgesellschaft in Nordwesteuropa, die sich auf branchenspezifische Software-Bereiche wie Immobilien, Gesundheitswesen und (halb-)öffentliche Organisationen konzentriert. Die Investition in iDWELL ist die zweite Investition des Unternehmens in der DACH-Region. Zu Beginn dieses Jahres verkaufte Knight Capital seine Beteiligung an Aaron, einem deutschen Health-Tech-Unternehmen, das Softwarelösungen für Tausende von Allgemeinärzten anbietet, an das französische Health-Tech-Unternehmen Doctolib SAS.

Über iDWELL ( idwell.com) iDWELL ist ein führendes PropTech-Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2017 durch CEO Alexander Roth die Immobilienbranche revolutioniert hat. Mit einer innovativen Softwareplattform verwaltet iDWELL heute über 1,5 Millionen Bestandseinheiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz und betreut mehr als 750 Kunden. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung optimiert Effizienz und Transparenz im Immobilienmanagement und verbindet alle Beteiligten einer Immobilie auf einer zentralen Plattform. Dadurch wird eine effiziente Kommunikation und Verwaltung ermöglicht. Mit einem engagierten Team von über 60 Mitarbeitern setzt iDWELL neue Maßstäbe in der digitalen Immobilienverwaltung und bleibt ein unverzichtbarer Partner für die Branche.

Über Flashpoint ( flashpointvc.com ) Flashpoint, mit Hauptsitz in London, ist ein internationaler Tech-Investmentmanager mit ca. 500 Mio. $ AUM und 3 Strategien: VC, Growth Debt sowie Direct Secondary. Das Unternehmen konzentriert sich auf globale Technologieunternehmen aus Europa und Israel und hat bis heute 72 Investitionen getätigt und 19 Exits abgeschlossen, darunter den Verkauf seiner Anteile an Apple, General Atlantic, PSG, Boathouse Capital und Blue Star Innovation Partners.

Über Wecken & Cie Wecken & Cie. ist ein Investmentvehikel von Wecken Family Office mit Sitz in Basel, Schweiz. Seit 2007 investiert Wecken & Cie. in Early-Stage-Venture-Capital, mit einem primären Fokus auf disruptive B2B-Unternehmen im FinTech- und PropTech-Bereich. Wecken & Cie. beteiligt sich in der Regel zusammen mit anderen institutionellen Investoren an Seed-/Series-A-Finanzierungsrunden mit einer Anfangsinvestition von 500.000 bis 3 Millionen Euro und hat die Möglichkeit, während der gesamten Laufzeit der Investition zusätzliches Kapital bereitzustellen. Wecken & Cie. investierte ursprünglich im Jahr 2021 in iDWELL und unterstützt seitdem Alexander und das gesamte iDWELL-Team tatkräftig.

