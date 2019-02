Idwell GmbH

Wirtschaftsagentur Wien fördert AI-Projekt von iDWELL

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

iDWELL setzt auf Artificial Intelligence im Bereich der Immobilienverwaltung

Mit seiner mobilen Multi-Channel CRM-Software, die sämtliche Kommunikationskanäle der Immobilienverwaltung auf einer einzigen Plattform zusammenführt und der Vision, Arbeitsprozesse mit Hilfe von Artificial Intelligence (AI) zu automatisieren, konnte iDWELL die Experten-Jury der Wirtschaftsagentur Wien von seinem großen Potential überzeugen. Das PropTech erhält nun im neuen Jahr die höchstmögliche Fördersumme der Wirtschaftsagentur Wien. Zusammen mit dem Eigenkapital der Firma iDWELL wird ein Projektvolumen von EUR 460.000,- investiert. Das Unternehmen wird mit der Förderungssumme die Weiterentwicklung seiner innovativen CRM-Software im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben.

Immobilienverwaltungen stehen vor komplexen Herausforderungen: langwierige Kommunikationswege mit Mietern oder Handwerkern nehmen viel Zeit in Anspruch und das Verwalten von Informationen auf verschiedensten Kommunikationskanälen wird umfangreicher. Gleichzeitig steigen die Anforderungen der Kunden an die Servicequalität. Zusätzlich werden die meisten Prozesse von Immobilienverwaltungen immer noch rein manuell bearbeitet - diese Vorgehensweise wirkt beinahe verstaubt, da die Digitalisierung in allen Lebensbereichen einen wesentlichen Stellenwert eingenommen hat und Prozesse vereinfacht.

iDWELL hat sich dieser Herausforderungen angenommen und bietet Immobilienverwaltungen eine mobile Lösung in Form einer Multi-Channel CRM-Software an, die nun langfristig durch den Technologievorsprung von künstlicher Intelligenz und Machine Learning ausgebaut werden soll. Mit der iDWELL Software können Verwaltungen auf einer einzigen Plattform mit Mietern, Eigentümern und Professionisten kommunizieren. Es kann ein Großteil des First-Level-Supports über einen AI-Workflow-Bot abgewickelt werden, sodass Schadensmeldungen automatisch bearbeitet werden und ein großer Bereich des Beschaffungsmanagements automatisiert wird. CEO Alexander Roth ist überzeugt, dass sich die Anwendung von iDWELL für Immobilienverwaltungen bereits nach kurzer Zeit amortisiert: "Unsere Kunden werden bereits nach 12 Monaten eine deutliche Ressourceneinsparung verzeichnen, da iDWELL spezifische Arbeitsprozesse automatisiert."

Mit dem Förderprogramm "Innovation" stärkt die Wirtschaftsagentur Wien kleine und mittelständige Unternehmen in Wien bei der Umsetzung innovativer Projekte. Jährlich stehen dafür insgesamt 6 Millionen Euro an Fördersumme zur Verfügung.

Foto iDWELL Logo elektronisch hierProjekt-Team iDWELL elektronisch hier

(honorarfrei abdruckbar, Fotocredit: Alexander Landskron, 300dpi)

Über die Wirtschaftsagentur Wien

Die Wirtschaftsagentur Wien wurde 1982 als Wiener Wirtschaftsförderungsfonds von der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien, der UniCredit Bank Austria AG sowie der Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG gegründet.

Die Agentur bietet Wiener Unternehmen ein Full Service, zu dem Förderungen, Beratungen, Gründer-Coachings und Hilfe bei der Suche nach Betriebs- oder Büroflächen zählen. Sie positioniert die Stadt Wien im internationalen Wirtschaftsumfeld und betreut internationale Unternehmen bei der Ansiedlung in Wien.

Zu den anderen in der Vergangenheit von der Wirtschaftsagentur geförderten Unternehmen zählen etwa Eversports, EVVA, UBIMET oder whatchado.

Über iDWELL

iDWELL ist die erste SaaS CRM-Software im Bereich der Immobilienverwaltung, die sämtliche Kommunikationskanäle auf einer einzigen Plattform vereint. Multi-Channel Kommunikation mit, automatisiertem Workflow-System und weiteren Features ermöglichen es sowohl Mitarbeitern der Immobilienverwaltung als auch Vermietern ganz einfach via Web oder Mobile App (iOS & Android) zu arbeiten, und effizient mit ihren Kunden zu kommunizieren.

Das österreichische Proptech Startup wurde im Mai 2017 vom Betriebswirt Alexander Roth gegründet und konnte sich 2018 den Titel des "StartUp Battle Champions" der IG Lebenszyklus sichern, sowie in die "Top 100" der besten StartUps Österreichs des Trend-Magazins einziehen. Im Jahr 2018 erhielt das Startup eine siebenstellige Investitionssumme von primeCROWD - die bisher höchste Finanzspritze des Investoren-Netzwerks. Das Unternehmen ist Founding Partner des StartUp Incubator Netzwerks in den W48-Startup Lofts (www.w48.at).

Kontakt:

Bianca Schieler

PR & Marketing

+43 1 36 13 999 403

bianca.schieler@idwell.at



Alexander Roth

CEO iDWELL

+43 1 361 995 845

alexander.roth@idwell.at

Original-Content von: Idwell GmbH, übermittelt durch news aktuell