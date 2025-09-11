Momcozy

Momcozy auf der Kind+Jugend 2025 für Innovation in der Mütterpflege ausgezeichnet

Köln (ots)

Momcozy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mütterpflege und Vorreiter der Mom-First-Philosophie, gab auf der Kind+Jugend bekannt, dass der Ergonest Schwangerschafts-Stützgürtel mit dem Kind+Jugend Innovation Award 2025 ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig präsentierte das Unternehmen die Studie "Love & Loneliness" zur postpartalen psychischen Gesundheit und kündigte eine Spende in Höhe von 5.000 EUR zur Unterstützung der Initiative Frauenmilchbank an, um den gerechten Zugang zu gespendeter Muttermilch für Frühgeborene zu fördern.

Kind+Jugend Innovation Award: Ein Durchbruch in der Schwangerschaftsunterstützung

Bei der feierlichen Eröffnung der Kind+Jugend am 9. September wurde Momcozy mit dem renommierten Innovation Award für seinen Ergonest Schwangerschafts-Stützgürtel ausgezeichnet - dem ersten seiner Art, der die patentierte Ergonest Support Structure(TM) mit einem einzigartigen O-förmigen Formsystem kombiniert.

"Love & Loneliness": Fokus auf die mentale Gesundheit von Müttern

Im Rahmen eines Presse-Lunchs während der Messe stellte Momcozy die aktuelle Studie "Love & Loneliness" vor, die in Zusammenarbeit mit Kantar durchgeführt wurde. Im Sinne des Mom-First-Ansatzes entwickelt Momcozy kontinuierlich technologische Lösungen, die das Leben von Müttern erleichtern. Ein Beispiel dafür ist die M9 Smart-Freihand-Milchpumpe , ausgestattet mit den innovativen DoubleFit(TM)-Flanschen, die die Effizienz beim Abpumpen um 28 % steigert - eine wertvolle Unterstützung, um Zeit zu sparen und Stress zu reduzieren.

Fachstimmen betonen kollektive Verantwortung

Prof. Dr. Daniel Klotz unterstrich die zentrale Bedeutung von Muttermilch und Milchbanken, während IBCLC Julia Weidenmüller auf die Notwendigkeit hinwies, Müttern mehr Freiheit und Selbstvertrauen zurückzugeben. Moderiert wurde die Veranstaltung von Lina Bödecker, Familiengesundheitsberaterin und Kinderkrankenschwester.

Unterstützung für die Initiative Frauenmilchbank

Im Rahmen der Veranstaltung spendete Momcozy 5.000 EUR an den Verein Frauenmilchbank Initiative e.V., der sich dafür einsetzt, Früh- und Neugeborene in Deutschland mit sicherer Spenderinnenmilch zu versorgen. Die Initiative trägt dazu bei, die Ernährung besonders gefährdeter Säuglinge sicherzustellen - insbesondere dann, wenn das Stillen nicht möglich ist.

"Jedes Baby verdient den bestmöglichen Start ins Leben", sagte Sven Hering, Sales Director Europe bei Momcozy. "Mit der Unterstützung der Frauenmilchbank-Initiative weiten wir unsere Mom-First-Mission aus, um sicherzustellen, dass Neugeborene die Nährstoffe erhalten, die sie benötigen."

Ausblick: Cozy by You - Der Momcozy Brand Day

Demnächst startet Momcozy den "Cozy by You" Brand Day, der echte Stimmen von Nutzerinnen in den Mittelpunkt rückt - unterstützt durch eine neue TV-Kampagne und eine begleitende Content-Plattform. Die Initiative signalisiert einen Wandel: weg von "Brand Made for You", hin zu "Brand Defined With You". Damit unterstreicht Momcozy erneut seine Mom-First-Philosophie, wonach wahre Innovation bei den realen Erfahrungen von Müttern beginnt.

Der Brand Day führt das neue Leitmotiv "Built with You, Leading the Change" ein und positioniert Mütter als aktive Mitgestalterinnen der Zukunft im Bereich Mütterpflege. Gleichzeitig stärkt Momcozy seine globale Community von Müttern weltweit.

Über Momcozy

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich Momcozy - die weltweite Nr. 1 für tragbare Milchpumpen - als führender Anbieter im FemTech-Bereich etabliert. Das Unternehmen bietet ein innovatives Produktsortiment, das Mütter und Babys von der Schwangerschaft bis über das Wochenbett hinaus begleitet.

Über 4,5 Millionen Mütter in 60 Ländern vertrauen bereits auf die Lösungen von Momcozy. Die Produkte sind direkt über die Website der Marke sowie bei führenden Einzelhändlern wie Babylist, Walmart, Target und Amazon erhältlich.

