Momcozy stellt die Gewinner des Wohltätigkeitswettbewerbs „Love in Action" vor und unterstreicht die kollektive Kraft

London (ots/PRNewswire)

Momcozy, die globale Mutter- und Babymarke, freut sich, die Gewinner ihres „ Love in Action" Wohltätigkeitswettbewerbs bekannt zu geben. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen, die mit den Kernwerten von Momcozy - Komfort, Gesundheit und Wohlbefinden von Müttern - übereinstimmen. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden 30.000 Dollar an drei bemerkenswerte Organisationen ausgezahlt, die sich für die Verbesserung der Gesundheit von Müttern und Familien einsetzen. Mit 62 Beiträgen und fast 5.000 abgegebenen Stimmen war der Charity Contest ein voller Erfolg.

Mamas for Mamas, eine Organisation, die sich der Unterstützung von Müttern und Kindern in Not widmet, hat sich den höchsten Zuschuss in Höhe von 15.000 Dollar gesichert. Shannon Christensen, die Gründerin und nationale Direktorin, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Momcozy war wirklich inspirierend. Dieser Wettbewerb hat gezeigt, wie ein einfaches Konzept eine Gemeinschaft vereinen kann."

Let There Be Mom, der Zweitplatzierte in Höhe von 10.000 Dollar, konzentriert sich auf die Bewahrung des Vermächtnisses von Eltern, die mit lebensbedrohlichen Krankheiten konfrontiert sind, um sicherzustellen, dass ihre Kinder immer eine Möglichkeit haben, sich an sie zu erinnern. Kipra Anderson, die Gründerin und Geschäftsführerin, bemerkte: „Das Engagement von Momcozy für die Unterstützung von Müttern und die Stärkung von Krisenhilfeorganisationen ist offensichtlich."

MMHLA, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung der psychischen Gesundheit von Müttern durch nationale Politik und Bildung einsetzt, erhielt den mit 5.000 Dollar dotierten dritten Preis. Adrienne Griffen, die geschäftsführende Direktorin, bedankte sich bei Momcozy für den Zuschuss und die nationale Anerkennung, die das MMHLA in seinem Einsatz für eine bessere psychische Gesundheitsversorgung von Müttern während der Schwangerschaft und nach der Geburt stärken wird.

Im Rahmen des Wohltätigkeitswettbewerbs „ Love in Action" konnte die Gemeinschaft Wohltätigkeitsorganisationen zur Unterstützung von Müttern auswählen. Athena, die Geschäftsführerin von Momcozy, betont die Unterstützung der Gemeinschaft für das Wohlergehen von Müttern und sagt: „Gemeinsam haben wir einen großen Einfluss auf Mütter und Familien. Dieser Wettbewerb unterstreicht die kollektive Kraft, die bemerkenswerte Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt. Lassen Sie uns diese Preisträger bei ihrer wichtigen Arbeit weiter unterstützen."

Der Wettbewerb ist Teil der Momcozy-Kampagne „ Freude für alle, Liebe für dich", die darauf abzielt, Freude und Liebe während der Feiertage zu verbreiten. Momcozy setzt sich weiterhin für eine Gemeinschaft ein, die das Wohlbefinden von Müttern in den Vordergrund stellt und dafür sorgt, dass sie sich mit reichlich Unterstützung und Ressourcen entfalten können.

Informationen zu Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter den besten Komfort und belegt in den relevanten Amazon-Kategorien stets die Spitzenposition. Momcozy wird von über 4 Millionen Müttern in mehr als 60 Ländern unterstützt und bietet ein umfassendes Produktsortiment auf verschiedenen Plattformen wie Amazon, Babylist oder Boots an. Mit ständiger Innovation und der Verpflichtung, gemütliche Designs zu kreieren, die aus Liebe geboren wurden, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

