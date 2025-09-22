PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 39/25

Mainz (ots)

Woche 39/25

Mi., 24.9.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          TFA: Gefahr im Trinkwasser
          Film von Kim Plettemeier und Max Neidlinger
          Kamera: Timo Höft
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 24. September 2025, 17.00 Uhr bis 23. September 2027

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)



Woche 40/25

Di., 30.9.

Bitte Korrektur des Sendetitels beachten:

20.15     Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?

          Bitte streichen: 35 Jahre Deutsche Einheit

(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 1.10.2025, 2.15 Uhr beachten.)



Woche 44/25

Mo., 27.10.

20.15     Der Fernsehfilm der Woche
          Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum
          Bitte Korrektur bei Rolle/Dartsteller beachten:
          Rebecca Jauer

          Bitte streichen: Lienhart


Di., 28.10.

18.00     sportstudio live
          DFB-Pokal, 2. Runde
          Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentator: Gari Paubandt
          Moderation: Sven Voss
          Expertin: Friederike Kromp

________________________________






zu Di., 28.10.


20.45     sportstudio live
          UEFA Nations League der Frauen
          Frankreich - Deutschland
          Halbfinale, Rückspiel
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderation: Sven Voss
          Expertin: Friederike Kromp

23.25     sportstudio live
          DFB-Pokal, 2. Runde
          Zusammenfassung weiterer Spiele
          . . .

          Bitte Ergänzung beachten:
          Moderation: Sven Voss

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

