ZDF-Programmänderung ab Woche 39/25

Woche 39/25 Mi., 24.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) TFA: Gefahr im Trinkwasser Film von Kim Plettemeier und Max Neidlinger Kamera: Timo Höft Deutschland 2025 Im Streaming: 24. September 2025, 17.00 Uhr bis 23. September 2027 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.) Woche 40/25 Di., 30.9. Bitte Korrektur des Sendetitels beachten: 20.15 Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten? Bitte streichen: 35 Jahre Deutsche Einheit (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 1.10.2025, 2.15 Uhr beachten.) Woche 44/25 Mo., 27.10. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum Bitte Korrektur bei Rolle/Dartsteller beachten: Rebecca Jauer Bitte streichen: Lienhart Di., 28.10. 18.00 sportstudio live DFB-Pokal, 2. Runde Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund . . . Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Sven Voss Expertin: Friederike Kromp ________________________________ zu Di., 28.10. 20.45 sportstudio live UEFA Nations League der Frauen Frankreich - Deutschland Halbfinale, Rückspiel . . . Bitte Ergänzungen beachten: Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss Expertin: Friederike Kromp 23.25 sportstudio live DFB-Pokal, 2. Runde Zusammenfassung weiterer Spiele . . . Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Sven Voss

