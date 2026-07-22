Frankreichs Social-Media-Verbot ersetzt nicht die Erziehung zu digitaler Kompetenz
Straubing (ots)
Frankreichs geplantes Verbot der Nutzung sozialer Medien für unter 15-Jährige hat ein großes Verdienst: Es stößt in ganz Europa eine überfällige Debatte über die Auswirkungen der einschlägigen Plattformen auf das Leben junger Menschen an, nachdem Australien bereits voranging. (...) Zugleich kann ein schlichtes Verbot die Erziehung zu digitaler Kompetenz nicht ersetzen. (...) Denn die Herausforderungen sind gewaltig, auch angesichts der Revolution durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Das Mindestalter kann nur ein Baustein einer umfassenderen Bildungspolitik sein, die die Menschen verschiedenen Alters entsprechend wappnet und vorbereitet.
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