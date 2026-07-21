Straubinger Tagblatt

Nüchtern betrachtet:ein überfälliges Verbot

Straubing (ots)

Ein Alkoholverbot wird die grundlegenden Probleme nicht lösen. Aber es ist richtig und nachvollziehbar, dass die Bahn durchgreift. (...) Und an Bahnhöfen, wo so ein Verbot bereits gilt, hat man positive Erfahrungen gemacht. In Hamburg beispielsweise ging die Gewaltkriminalität zurück. Auch wenn das nicht allein am Verbot liegen dürfte, sondern auch an einer verstärkten Präsenz von Sicherheitskräften.Wer hier gleich Bevormundung wittert: Es ist das gute Recht der Deutschen Bahn, dass sie von ihrem Hausrecht Gebrauch macht. Sie muss es nicht dulden, wenn ihre Mitarbeiter angegriffen und die Bahnhöfe vermüllt werden. Immerhin ist es auch die Bahn, die für die Sauberkeit verantwortlich ist.

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