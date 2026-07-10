Straubinger Tagblatt

Das neue Heizungsgesetz schafft auch die Freiheit, am Ende draufzuzahlen

Straubing (ots)

Gas- und Ölheizungen haben das Land über Jahrzehnte zuverlässig gewärmt, das lässt man nicht so ohne Weiteres los. Die Anschaffungskosten sind immer noch vergleichsweise günstig. Wer allerdings auch die Betriebskosten und die politische Weltlage in den Blick nimmt, sollte sich über Alternativen wie Wärmepumpen oder einen Anschluss an die kommunale Fernwärme Gedanken machen. Mit der Freiheit im Heizungskeller gewährt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Verbrauchern auch die Freiheit, am Ende draufzuzahlen. Ebenso die Freiheit, sich den Launen des Kriegsherrn in Moskau und der Despoten in Teheran auszuliefern, deren Macht nicht zuletzt auf Gas und Öl gründet.

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