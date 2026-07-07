PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Bardella könnte an seiner Mentorin vorbeiziehen

Straubing (ots)

Schon dass Le Pen ihre Haftstrafe bequem zuhause mit einer Fußfessel absitzen darf, anstatt wie fast alle anderen ins Gefängnis zu müssen, ist eine Sonderbehandlung. (...)

Trotz dem für sie überraschend vorteilhaften Urteil geht es nun um ihre zumindest unmittelbare politische Zukunft. Die 57-Jährige war es, die die Rechtsaußen-Partei seit der Übernahme von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen 2011 mit ihrer Strategie der Verharmlosung für Millionen Menschen wählbar machte. (...)

Dennoch vollzieht sich seit mehr als einem Jahr ein Generationswechsel. Denn ihr Zögling Jordan Bardella, seit 2022 Parteichef, gilt längst als eine attraktive Alternative für sie. (...)

Ob er aber wirklich bessere Chancen hätte, bleibt dennoch fraglich. (...)

Zwar hat der Europaabgeordnete schon erfolgreiche Wahlkämpfe geführt, doch jener um die Präsidentschaft Frankreichs ist anders - härter, länger, persönlicher. Bardella wird beweisen müssen, wie solide er wirklich ist, sollte Le Pen ihn lassen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 07.07.2026 – 16:27

    Die Koaliton verspieltdas Vertrauen der Familien

    Straubing (ots) - Wer eine Leistung kürzt, die den Übergang in eine neue Lebensphase abfedert, spart nicht nur. Er riskiert Vertrauen. (...) Während Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag noch versprochen hat, das Elterngeld so weiterzuentwickeln, dass Väter sich stärker beteiligen, setzen Union und SPD nun in erster Linie auf Kürzungen und stärkeren Druck, statt auf Anreize und Verlässlichkeit. (...) Gewerkschaften und ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 18:10

    Facharzttermine - Ein frommer Wunsch, der an harten Realitäten scheitert

    Straubing (ots) - Hausarztpraxen sollen Eckpfeiler des Gesundheitswesens sein, drohen aber, zu dessen Flaschenhals zu werden. Sie sind künftig noch stärker gefordert, sollen als verpflichtende erste Anlaufstelle die Patienten an die Fachärzte weiterleiten. Dass Arbeitnehmer eine Krankschreibung bald schon am ersten Tag einer Krankheit direkt in der Praxis holen ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 17:39

    Bundeshaushalt - Eine gewaltige Hypothek für die Zukunft

    Straubing (ots) - In manchen Punkten ist dieser Haushaltsentwurf denkbar uninspiriert. Das vor allem, was die öffentliche Verwaltung betrifft. Man kann nicht immer von Bürokratieabbau reden, aber die staatliche Bediensteten-Riege immer weiter aufbauen. Und dann sind da noch die staatlichen Subventionen, in denen viele Milliarden Einsparpotenzial schlummern. Mag diese Ausgabenpolitik, wie sie sich im Entwurf für den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren