Straubinger Tagblatt

Bardella könnte an seiner Mentorin vorbeiziehen

Straubing (ots)

Schon dass Le Pen ihre Haftstrafe bequem zuhause mit einer Fußfessel absitzen darf, anstatt wie fast alle anderen ins Gefängnis zu müssen, ist eine Sonderbehandlung. (...)

Trotz dem für sie überraschend vorteilhaften Urteil geht es nun um ihre zumindest unmittelbare politische Zukunft. Die 57-Jährige war es, die die Rechtsaußen-Partei seit der Übernahme von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen 2011 mit ihrer Strategie der Verharmlosung für Millionen Menschen wählbar machte. (...)

Dennoch vollzieht sich seit mehr als einem Jahr ein Generationswechsel. Denn ihr Zögling Jordan Bardella, seit 2022 Parteichef, gilt längst als eine attraktive Alternative für sie. (...)

Ob er aber wirklich bessere Chancen hätte, bleibt dennoch fraglich. (...)

Zwar hat der Europaabgeordnete schon erfolgreiche Wahlkämpfe geführt, doch jener um die Präsidentschaft Frankreichs ist anders - härter, länger, persönlicher. Bardella wird beweisen müssen, wie solide er wirklich ist, sollte Le Pen ihn lassen.

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