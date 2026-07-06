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Facharzttermine - Ein frommer Wunsch, der an harten Realitäten scheitert

Straubing (ots)

Hausarztpraxen sollen Eckpfeiler des Gesundheitswesens sein, drohen aber, zu dessen Flaschenhals zu werden. Sie sind künftig noch stärker gefordert, sollen als verpflichtende erste Anlaufstelle die Patienten an die Fachärzte weiterleiten. Dass Arbeitnehmer eine Krankschreibung bald schon am ersten Tag einer Krankheit direkt in der Praxis holen müssen, wird die Situation nicht verbessern. Auch viele Fachärzte sind chronisch überlastet und können zusätzliche Termine nicht einfach aus dem Hut zaubern. (...) Deshalb kann es bei der Vergabe von Facharztterminen nicht um sture Fristen gehen. Solange die Kapazitäten begrenzt sind, sollte die medizinische Notwendigkeit entscheiden, wer zuerst drankommt.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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