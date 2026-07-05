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Trumps Dauerwerbesendung in eigener Sache

Straubing (ots)

250 Jahre nach der Unabhängigkeit: Für die USA wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, innezuhalten und sich selbstkritisch zu fragen, was von den Idealen von 1776 geblieben ist. Stattdessen hat Donald Trump das Jubiläum in eine Dauerwerbesendung in eigener Sache verwandelt und zur Bühne für Attacken auf den politischen Gegner gemacht. Er hat gar nicht erst versucht, wenigstens bei dieser Gelegenheit, Präsident aller Amerikaner zu sein. Er beschrieb die USA großsprecherisch als wunderbarste Nation der Welt, die über allen anderen steht. Mit gesundem Patriotismus hat diese Selbstvergötterung wenig zu tun.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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