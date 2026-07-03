Straubinger Tagblatt

Eine Machtdemonstration der Radikalsten in der Partei

Straubing (ots)

Schon das Datum und der Ort sind symbolisch. Nicht nur, dass die AfD sich an diesem Samstag zum Parteitag in Erfurt trifft, der Heimat ihres radikalsten Landesverbandes unter dem Vorsitzenden Björn Höcke. Er findet auch genau 100 Jahre nach dem ersten Parteitag der NSDAP statt, den die Nazis nach der Aufhebung ihres Verbots abhielten - auch damals fiel die Wahl auf Thüringen. Man traf sich in Weimar, gute 20 Kilometer von Erfurt entfernt. Das ist kein Zufall. Das hat Methode. (...) Vor wenigen Jahren hätte die Partei solche offenen Anspielungen noch gescheut. Heute ist die Partei so selbstbewusst und siegessicher, dass sie sich solche Provokationen leisten kann. Der Parteitag an diesem Samstag ist eine einzige symbolische Machtdemonstration der ganz Rechten in der Partei.

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