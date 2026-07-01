Straubinger Tagblatt

Die Mineralölkonzerne zocken die Autofahrer ab.

Straubing (ots)

Von wegen noch einmal günstig vollmachen. Obwohl sich an der Versorgung mit Öl nichts geändert hat, werden Benzin und Diesel über Nacht teurer. (...)

Die Weltenergieagentur geht davon aus, dass im nächsten Jahr Ölförderung und Transport das Vorkriegsniveau erreichen werden. Die Preise sind bereits beinahe dort wieder angekommen.Die Öl-Giganten kommen mit ihrer Abzocke durch, weil es kaum Wettbewerb gibt. (...)

Die schwarz-rote Koalition hat dem Bundeskartellamt zwar die Zähne geschärft, aber die rückwärtige Preiskontrolle durch die Beamten ist bislang wirkungslos. (...)

Die Bundesregierung muss sich als Lehre aus dem Energieschock sehr genau anschauen, ob sie nicht einen staatlichen Preisdeckel wie in Belgien einführt. (...)

Solange es keine strengen Vorgaben gibt, werden sich Ölkonzerne die Taschen füllen. Das ist unmoralisch, aber wirtschaftlich.

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