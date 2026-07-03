Straubinger Tagblatt

Die Macht des Kompromisses

Straubing (ots)

Dennoch ist das geeinte Reformpaket der sogenannten großen Koalition mehr als nur ein Schritt in die richtige Richtung. Das liegt zunächst am Inhalt. (...) In diese Einigung, in der wiedergefundenen Fähigkeit zum Kompromiss, liegt die eigentliche Nachricht dieses Tages. (...) Vor allem der SPD ist es hoch anzurechnen, dass sie sich nach den Landtagswahlen-Debakeln in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Frühjahr nicht in Fundamentalopposition zurückgezogen hat. (...) Deutschland braucht nicht einen Kraftakt, das Land braucht Zukunftsfreude und Optimismus für die nächsten Jahre, gespeist von den demokratischen Parteien der demokratischen Mitte.

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