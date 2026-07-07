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Die Koaliton verspieltdas Vertrauen der Familien

Straubing (ots)

Wer eine Leistung kürzt, die den Übergang in eine neue Lebensphase abfedert, spart nicht nur. Er riskiert Vertrauen. (...)

Während Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag noch versprochen hat, das Elterngeld so weiterzuentwickeln, dass Väter sich stärker beteiligen, setzen Union und SPD nun in erster Linie auf Kürzungen und stärkeren Druck, statt auf Anreize und Verlässlichkeit. (...)

Gewerkschaften und Verbände kritisieren zu Recht eine Politik, die Familien entlasten will, sie aber zuerst belastet. Und die in einer Phase kürzt, in der Familien auf verlässliche Unterstützung angewiesen sind und Einsparungen direkt spüren.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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